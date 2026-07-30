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하이트진로, BTS 뷔와 손잡고 글로벌 공략

김지예 기자
김지예 기자
입력 2026-07-30 00:39
수정 2026-07-30 01:05
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하이트진로가 BTS 뷔를 ‘진로’의 글로벌 앰배서더로 발탁했다. 하이트진로 제공
하이트진로가 BTS 뷔를 ‘진로’의 글로벌 앰배서더로 발탁했다.
하이트진로 제공


하이트진로는 글로벌 소주 브랜드 ‘진로’(JINRO)의 브랜드 경쟁력을 강화하고 세계 각국 소비자들과의 접점을 확대하기 위해 방탄소년단(BTS) 멤버 뷔를 글로벌 앰배서더로 발탁했다고 29일 밝혔다.

뷔는 글로벌 앰배서더로서 해외뿐 아니라 국내 진로 소주의 다양한 마케팅 활동에도 참여하며 소비자들과 소통할 예정이다. 하이트진로는 이번 협업을 ‘진로의 대중화’ 전략의 핵심으로 삼아 글로벌 시장에서 브랜드 인지도와 친밀도를 높인다는 방침이다.

하이트진로 관계자는 “뷔는 진로 브랜드가 추구하는 젊고 트렌디한 감성을 구현할 수 있는 인물”이라며 “브랜드와의 높은 친밀도와 진정성을 바탕으로 소비자들과 공감대를 형성할 것으로 기대한다”고 밝혔다.

한편 하이트진로는 최근 26년 목통 숙성 원액 100%로 완성한 ‘일품진로 26년산’을 선보였다. 이 제품은 7500병 한정 판매된다.

김지예 기자
2026-07-30 C5면
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