동아오츠카, ‘포카리’에 폭염 안전수칙 담는다

세줄 요약 동아오츠카가 이달부터 9월까지 생산하는 포카리스웨트에 고용노동부·안전보건공단 로고와 폭염 안전수칙 문구를 넣었다. 3년 연속 이어지는 민관 협력으로, 건설·제조업 근로자와 농촌 고령층, 군부대·경기장까지 예방 활동을 넓혔다. 포카리스웨트에 폭염 안전수칙과 정부 로고 삽입

3년 연속 민관 협력 캠페인으로 예방 메시지 확산

건설·농촌·군부대 등 취약 현장 중심 활동 확대

이미지 확대 동아오츠카가 ‘포카리스웨트’에 폭염 안전수칙을 삽입한다.

동아오츠카 제공 닫기 이미지 확대 보기 동아오츠카가 ‘포카리스웨트’에 폭염 안전수칙을 삽입한다.

동아오츠카 제공

2026-07-30 C5면

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동아오츠카는 이달부터 오는 9월까지 생산되는 ‘포카리스웨트’ 제품에 고용노동부·안전보건공단 로고와 폭염 안전 기본수칙 슬로건을 삽입한다고 29일 밝혔다. 이번 캠페인은 2024년과 2025년에 이어 3년 연속 진행되는 민관 협력 활동이다.240㎖ 캔 제품에는 ‘온열질환 예방의 시작, 충분한 수분섭취 실천’ 문구를, 500㎖ 페트 제품에는 ‘정부 온열질환 예방 캠페인 공식 기업‘ 슬로건을 적용하며, 두 제품 모두 고용노동부와 안전보건공단 로고를 부착한다.동아오츠카는 2023년 고용노동부, 안전보건공단과 업무협약을 체결한 이후 건설현장과 농촌 등 폭염 취약 현장을 중심으로 예방 교육과 수분 보급 활동을 이어오고 있다.올해는 전국 노동청 및 안전보건공단과 협력해 건설·제조업 근로자를 대상으로 예방 캠페인을 진행했으며, 농촌진흥청과 함께 고령 농업인 보호를 위한 안전망 구축에도 참여했다.이와 함께 군부대와 스포츠 경기장 등에서도 온열질환 예방 활동을 확대하고 있다. ﻿