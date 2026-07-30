롯데웰푸드, ‘우베’ 활용한 디저트 5종 내놔

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롯데웰푸드 제공

2026-07-30 C5면

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롯데웰푸드가 글로벌 디저트 트렌드로 떠오른 ‘우베’(Ube)를 활용한 신제품 5종을 선보였다. 대표 브랜드인 나뚜루, 크런키, 카스타드, 명가 찰떡파이에 우베 특유의 보랏빛 색감과 달콤하고 고소한 풍미를 담아 차별화를 꾀했다.우베는 필리핀에서 즐겨 먹는 보라색 참마의 일종으로, 선명한 보랏빛과 달콤한 맛을 앞세워 미국 등 해외 시장에서도 디저트 트렌드로 자리 잡고 있다. 롯데웰푸드는 이런 흐름을 반영해 빙과 2종과 제과 3종으로 구성된 우베 시리즈를 출시했다.신제품은 ▲나뚜루 우베 밀크 파인트 ▲나뚜루 우베 초콜릿바 ▲카스타드 우베라떼맛 ▲명가 찰떡파이 우베크림치즈맛 ▲크런키 초코바 우베크림치즈 등이 있다. 나뚜루는 필리핀산 우베를 활용해 부드럽고 진한 풍미를 구현했으며, 카스타드는 우베라떼 크림을 채워 카페 디저트의 맛을 담았다. 명가 찰떡파이는 우베와 크림치즈의 조화를, 크런키 초코바는 우베와 크림치즈를 더한 바삭한 식감을 내세웠다.