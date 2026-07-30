아이스크림으로 즐기는 서울우유 ‘짜요짜요’

세줄 요약 서울우유협동조합이 대표 스테디셀러 ‘짜요짜요’를 아이스크림으로 바꾼 ‘왕짜요짜요 아이스크림’을 출시했다. 포도맛과 딸기맛 2종으로, 얼음 알갱이와 젤리를 더해 새콤달콤한 풍미와 아삭한 식감을 살렸다. 용량은 기존보다 3배 늘었고, 편의점·마트·온라인에서 판매한다. 짜요짜요, 아이스크림으로 재해석

포도맛·딸기맛 2종, 식감 강화

편의점·마트·온라인 판매 시작

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2026-07-30 C4면

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서울우유협동조합이 여름 성수기를 겨냥해 대표 스테디셀러 제품인 ‘짜요짜요’를 아이스크림으로 재해석한 ‘왕짜요짜요 아이스크림’(120㎖)을 선보였다.짜요짜요는 2000년 출시된 스틱형 요거트로 간편한 섭취 방식과 친숙한 맛을 앞세워 꾸준한 인기를 얻고 있다. 지난달 기준 누적 판매량은 2억 9000만개(1팩 기준)를 넘어섰다.왕짜요짜요 아이스크림은 스틱형 요거트 짜요짜요를 펜슬 타입 아이스크림으로 구현한 제품이다. 포도맛과 딸기맛의 2가지 맛으로 구성했다.짜요짜요 특유의 새콤달콤한 요거트 풍미를 살리는 한편 얼음 알갱이와 젤리를 더해 아삭하면서도 쫀득한 식감을 구현했다는 설명이다. 용량은 기존 짜요짜요보다 3배 늘렸다. 전국 편의점과 대형마트 등을 비롯해 온라인 채널에서 살 수 있다.서울우유 관계자는 “대표 제품인 짜요짜요를 아이스크림으로 새롭게 선보인 만큼 아이부터 성인까지 모두가 즐길 수 있는 여름 간식이 될 것으로 기대한다”고 말했다.