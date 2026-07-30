매일유업, 우유 농축 단백질 음료 ‘퓨어틴’ 출시

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매일유업 ‘퓨어틴’.
매일유업 제공
매일유업 제공
매일유업은 우유를 3배 농축한 RTD(Ready To Drink) 단백질 음료 ‘퓨어틴’(PURETEIN)을 출시했다.
퓨어틴은 국내에서 매일유업만 보유한 ‘UF’(Ultra Filtration) 공법을 적용해 722㎖의 국산 우유를 330㎖ 한 팩에 농축했다. 유당은 없애고 단백질과 칼슘 등 핵심 영양소만 담아 우유 본연의 맛과 부드러운 질감을 구현한 것이 특징이다.
미국에서는 우유 농축 방식의 RTD 단백질 음료가 식사 대용과 간식, 운동 후 회복용으로 소비층을 넓히며 시장 성장을 이끌고 있다. 국내 단백질 RTD 시장도 확대되는 추세다. 유로모니터 인터내셔널에 따르면 국내 시장은 2025년 1245억원 규모로 성장했으며, 최근 5년간 연평균 81%의 성장률을 기록했다.
퓨어틴은 한 팩에 순수 우유 단백질 23g과 칼슘 685㎎을 담았다. 락토프리 제품으로, 유당이 부담스러운 소비자도 편하게 마실 수 있다. 초코 셰이크와 커피 셰이크 두 가지 맛으로 출시됐으며, 330㎖ 멸균팩으로 실온 보관이 가능하다.
2026-07-30 C4면
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