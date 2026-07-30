청정원, 유크림 풍미 앞세운 크림카레 선봬

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
대상 청정원 ‘카레여왕 리치토마토＆크림’.
대상 제공
대상 제공
대상 청정원의 카레 전문 브랜드 ‘카레여왕’이 신제품 ‘리치 크림카레‘를 출시했다. ‘리치토마토＆크림’과 ‘리치포테이토＆크림‘ 2종이다.
오븐에 구운 소뼈에 각종 채소를 넣고 우려낸 정통 프랑스식 육수인 ‘퐁드보 육수’, 총 16종의 향신료를 사용해 만든 ‘스노우카레’, 고소한 유크림으로 완성한 ‘크림 파우더’ 등의 총 3팩 구성으로, 고급스러운 맛과 진한 풍미를 구현했다는 설명이다.
리치 크림카레는 물 대신 우유를 사용하면 꾸덕한 카레 우동이나 파스타를 만들 수 있으며, 물과 우유를 함께 넣으면 카레 크림 떡볶이 소스나 빵과 곁들이는 메뉴로도 즐길 수 있다.
카레여왕은 신제품 출시와 함께 브랜드 리뉴얼을 진행했다. 로고와 서체를 개선해 가독성을 높이고, 패키지에는 제품별 특징을 강조했다. 카레여왕은 브라운카레 3종, 크림카레 2종, 레토르트 카레 4종 등 총 9종의 제품 라인업을 갖췄다.
2026-07-30 C4면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지