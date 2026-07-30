동서식품, ‘카누 바리스타’ 캡슐 라인업 확대

이미지 확대 동서식품 ‘카누 바리스타’.

동서식품 제공 닫기 이미지 확대 보기 동서식품 ‘카누 바리스타’.

동서식품 제공

2026-07-30 C4면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

동서식품은 2023년 프리미엄 캡슐 커피 브랜드 ‘카누 바리스타’(KANU BARISTA)를 출시하며 캡슐커피 시장에 진출했다.카누 바리스타는 라이트, 미디엄, 다크 로스트 등 로스팅 강도에 따른 전용 캡슐 라인업을 갖췄다. 디카페인과 싱글오리진 캡슐을 포함해 총 18종의 전용 캡슐을 운용 중이다. 기존 에스프레소 캡슐보다 1.7배 많은 9.5g의 원두를 전용 캡슐에 담아 풍부한 맛과 향을 구현한다.지난달에는 아이스 커피 수요를 겨냥해 ‘카누 라이블리 브리즈’와 ‘카누 인피니트 피크‘를 새롭게 선보였다. 라이블리 브리즈는 산뜻한 산미와 베리 향이, 인피니트 피크는 진한 보디감과 견과류 풍미가 특징이다.카누 바리스타 머신은 국내 소비자가 선호하는 아메리카노에 최적화한 제품이다. 에스프레소와 물을 각각 추출하는 ‘듀얼 노즐 바이패스’ 기술과 아이스 전용 버튼을 적용해 편의성을 높였다.﻿