美 공략 본격화한 컬리… 냉동·상온 상품력 강화

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2026-07-30 C4면

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컬리는 지난달 미국 펜실베이니아주 챔버스버그와 캘리포니아주 털록에 냉동 물류센터를 구축하고 운영을 시작했다. 물류 운영은 글로벌 콜드체인 기업 아메리콜드가 맡고, 라스트마일 배송은 페덱스가 담당한다.현지 물류거점 확보로 항공 직배송 중심이던 기존 방식에서 벌크 해상운송과 현지 보관 체계로 전환하면서 물류비를 크게 절감했다. 사전 통관을 거친 상품을 현지에서 보관해 배송 안정성도 높였다. 이에 따라 냉동 상품 가격은 약 10% 인하됐으며, 통관 지연에 따른 해동 위험도 줄었다.컬리는 현지 소비자 반응을 반영해 냉동 간편식(RMR)과 상온 상품을 확대한다는 계획이다. 특히 유명 셰프와 맛집 메뉴를 담은 ‘셰프＆맛집 컬렉션’을 강화하고, 한국 컬리의 신상품도 수출 가능 품목을 중심으로 미국 스토어에 순차적으로 선보일 예정이다. 현재 컬리 USA에서는 상온 상품 약 6000종을 판매하고 있다.﻿