현대차그룹, 브라질에 남미 수소 거점 구축… 생태계 조성 나선다

한·브라질 비즈니스 포럼서 밝혀

수소 모빌리티·그린수소 등 포함

SMR·연료전지까지 역량 총동원



포스코, 희토류 개발기업과 협력

한화오션·삼성·네이버 교류 타진

이미지 확대 정의선(왼쪽) 현대자동차그룹 회장이 조현 외교부 장관과 28일(현지시간) 브라질 상파울루의 한 호텔에서 이재명 대통령이 참석한 가운데 열린 한·브라질 비즈니스 라운드테이블에서 대화하고 있다.

상파울루 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 정의선(왼쪽) 현대자동차그룹 회장이 조현 외교부 장관과 28일(현지시간) 브라질 상파울루의 한 호텔에서 이재명 대통령이 참석한 가운데 열린 한·브라질 비즈니스 라운드테이블에서 대화하고 있다.

상파울루 연합뉴스

세줄 요약 현대차그룹이 브라질에서 수소 상용차와 그린수소 생산, 연료전지 공급, 재생에너지 발전소 구축을 추진해 남미 수소 거점을 만들었다. 포스코는 희토류 공급망을, 한화·삼성·네이버도 현지 협력을 넓히기로 했다. 현대차그룹, 브라질 수소 거점 구축 구상 발표

그린수소·연료전지·재생에너지 협력 확대

포스코·한화·삼성·네이버도 현지 협력 강화

2026-07-30 B4면

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현대자동차그룹이 중남미 최대 시장 브라질 공략과 함께, 수소산업을 육성하는 재생에너지 강국 브라질과 수소 기술 협력을 강화한다.이재명 대통령의 브라질 국빈 방문에 경제사절단으로 동행한 정의선 현대차그룹 회장은 28일(현지시간) 상파울루의 한 호텔에서 열린 비즈니스 라운드테이블에서 이런 구상을 밝혔다. 김용범 청와대 정책실장은 브리핑에서 “현대차그룹이 브라질의 탈탄소화 정책인 MOVER(친환경차 전환 정책), 국가수소프로그램, 국가에너지계획 등 친환경 에너지 정책에 맞춰 브라질과 그린수소 트럭 투입, 소형모듈원자로(SMR) 등에 대한 기술 협력을 추진할 계획”이라고 설명했다.현대차그룹은 연료전지 기술, 제조 역량을 기반으로 수소 모빌리티 분야에서 경쟁력을 보유했다. 또 수소 생산·유통·활용 전 과정의 통합 솔루션을 구현할 수 있는 능력을 갖추고 있다. 이에 브라질에서 수소 상용차, 수소 트램 등 수소 모빌리티 신시장 개척을 비롯해 그린 수소 생산, 수소연료전지 시스템 공급, 재생에너지 발전소 구축 등 수소 및 재생에너지 분야 신사업을 적극 발굴할 예정이다. 또 상파울루대학 등 현지 대학과 수소 분야에서 산학 협력을 강화해 중장기적 성장 동력을 확보할 계획이다.현대차는 중남미 최대 자동차 시장인 브라질에서 현지 수요에 최적화한 현지화 모델 ‘HB20’와 소형 스포츠유틸리티차량(SUV) 크레타 등을 생산하며 점유율을 넓혀왔다. 올해 상반기 브라질에서 9만 6723대를 판매해 2019년(9만 9567대) 이후 상반기 최대 판매량을 기록했다.한편 포스코그룹은 브라질 희토류 개발기업과 손잡고 핵심광물 공급망 확보에 속도를 낸다. 포스코인터내셔널은 이날 브라질 상파울루 그랜드 하얏트에서 현지 희토류 개발기업인 메테오릭리소시스와 원료의 안정적 조달과 공급망 구축을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 메테오릭리소시스는 브라질 미나스제라이스주에서 추진 중인 칼데이라 프로젝트에서 생산되는 희토류 중간재를 포스코인터내셔널에 공급한다.이날 비즈니스테이블에서 한화오션은 한화에어로스페이스가 브라질 방산 프로젝트에 참여하기를 희망한다고 밝혔다. 삼성전자는 브라질 정부의 디지털 전환 정책에 발맞춰 협력하겠다고 했고, 네이버는 브라질을 거점으로 중남미 지역의 인공지능(AI) 생태계 구축에 앞장설 것이라고 밝혔다.