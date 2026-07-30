한국GM, 성과급 줄어도 ‘미래’ 지켰다

완성차 5개사 중 첫 임단협 타결

2026-07-30 B2면

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한국GM은 노사 간 임금 및 단체협약에 관한 교섭 잠정합의안이 통과됐다고 29일 밝혔다. 국내 완성차 5개사 중 첫 교섭 마무리다.한국GM은 지난 27~28일 6193명의 조합원이 투표에 참여해 3500명(56.5%)이 찬성했다고 전했다. 기본급 9만 2000원 인상, 지난해 경영성과에 대한 성과급 등 1인당 1500만원 지급 등이 담겼다.한국GM 노사는 지난 5월 27일부터 총 17차례 교섭했다. 이른바 ‘N% 성과급’ 등에 대한 이견이 부상했지만 노사는 지난 22일 잠정 합의안을 마련하면서 돌파구를 열었다. 한국GM이 하계휴가 전에 임단협을 타결한 것은 2018년 이후 8년 만이다. 사측이 차세대 소형 스포츠유틸리티차량(SUV) 신차(9BXX-2) 생산 배정을 내년 3분기까지 확정하기로 한 것이 주효했다. 부평·창원공장의 현행 모델 생산도 2028년 이후까지 연장해 사실상 철수 우려를 해소했다.전국금속노조 한국GM지부는 “조합원의 모든 기대를 충분히 담아내지 못했다”면서도 “한국 GM의 지속 가능한 미래를 열기 위해 모든 역량을 집중할 것”이라고 강조했다.