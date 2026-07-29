LG전자, 1000억원 자사주 매입…주당 500원 중간배당

LG전자, 1000억원 자사주 매입 완료

2026~2027년 총 2000억원 주주 환원

주당 500원 현금배당도 실시…28일 지급

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세줄 요약 LG전자가 1000억원 규모의 자기주식 매입을 완료하고, 취득한 보통주와 우선주를 연내 전량 소각할 계획이다. 지난해 발표한 기업가치 제고 방안의 일환으로 2027년까지 2년간 총 2000억원 주주환원을 추진한다. 또한 보통주와 우선주에 주당 500원 중간배당도 실시했다. 1000억원 자사주 매입 완료 및 소각 계획

보통주·우선주 주당 500원 중간배당 실시

2027년까지 총 2000억원 주주환원 추진

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LG전자는 1000억원 규모의 자기주식 매입을 완료했다고 29일 공시했다.LG전자는 지난 1월 NH투자증권과 체결한 자기주식 취득 신탁계약을 통해 보통주 58만 8589주와 우선주 14만 1840주를 취득했다. 자사주 매입이 완료됨에 따라 신탁계약도 해지했다.취득한 자사주는 연내 전량 소각한다는 계획이다. 자사주 소각은 유통 주식수를 줄여 주당 가치와 주주가치를 높이는 대표적인 주주환원 정책으로 꼽힌다.이번 자사주 매입은 지난해 말 발표한 기업가치 제고 계획의 일환이다. LG전자는 당시 2027년까지 2년간 총 2000억원 규모의 주주환원 정책을 추진하겠다고 밝혔다. 올해 1000억원 규모의 자사주 매입을 완료한 데 이어 내년에도 추가로 1000억원 규모의 주주환원에 나설 예정이다.LG전자는 이날 보통주와 우선주에 대해 주당 500원의 중간 현금배당도 실시한다고 밝혔다. 시가배당률은 보통주 0.3%, 우선주 0.8%이며 총 배당금은 약 896억 7000만원이다. 배당 기준일은 다음 달 13일로, 배당금은 28일 지급된다.LG전자는 2024년부터 주당 최소 배당금을 1000원으로 설정하고 중간배당을 시행하는 등 주주환원 정책을 강화하고 있다.