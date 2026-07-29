HD한국조선해양 2분기 영업익 1조 6451억원…조선 3사 2조 7000억원 넘어

LNG운반선 등 고선가 선박 매출 확대

HD현대중 영업이익 121% 늘며 1조 돌파

이미지 확대 HD현대중공업이 건조한 LNG 운반선. HD현대 제공 닫기 이미지 확대 보기 HD현대중공업이 건조한 LNG 운반선. HD현대 제공

세줄 요약 HD한국조선해양이 2분기 매출 8조9270억원, 영업이익 1조6451억원을 기록하며 분기 기준 역대 최대 실적을 냈다. HD현대중공업과 HD현대삼호도 실적이 크게 늘었고, 국내 조선 3사 합산 영업이익은 2조7062억원에 달했다. HD한국조선해양, 2분기 최대 실적 발표

매출 8조9270억원·영업익 1조6451억원 기록

국내 조선 3사 합산 영업익 2조7062억원

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HD현대 조선·해양 부문 중간 지주사인 HD한국조선해양이 2분기 매출 8조 9270억원, 영업이익 1조 6451억원을 기록했다고 29일 밝혔다. 이는 분기 기준 역대 최대 매출과 영업이익이다.앞서 실적을 발표한 한화오션과 삼성중공업을 더한 국내 조선 3사의 2분기 영업이익은 2조 7062억원에 달한다.HD한국조선해양의 연결 기준 올해 2분기 영업이익은 지난해 동기보다 72.5% 증가했다. 매출은 작년 동기 대비 20.2%, 순이익은 1조 5942억원으로 256.6% 늘었다.조선 부문 핵심 계열사인 HD현대중공업은 매출 6조 3322억원, 영업이익 1조 399억원을 기록했다. 작년 동기 대비 각각 52.7%, 120.6% 증가하며 영업이익 1조원을 넘어섰다. HD현대삼호도 매출 2조 3714억원, 영업이익 5341억원으로 각각 11.9%, 43.7% 늘었다. 선박 엔진 계열사인 HD현대마린엔진은 매출 1281억원, 영업이익 313억원을 기록해 작년 동기보다 각각 29.1%, 79.2% 증가했다.회사 측은 생산성 향상과 고선가 선박 매출 비중 확대, 수익성 중심의 선별 수주 전략으로 매출과 영업이익이 늘었다고 설명했다. HD한국조선해양 관계자는 “생산성 향상 노력과 고선가 선박 매출 확대에 힘입어 실적 개선이 이어지고 있다”며 “LNG운반선과 컨테이너선 등 다양한 선종의 발주가 이어지는 만큼 수익성 중심의 선별 수주 전략을 유지하겠다”고 말했다.앞서 한화오션도 2분기 매출 5조 4332억원, 영업이익 7361억원을 기록했다고 밝혔다. 영업이익은 전년 동기보다 98% 늘며 한화오션 창사 이후 최대를 기록했다. 삼성중공업도 매출 3조 2307억원, 영업이익 3250억원으로 전년 동기 대비 각각 20.4%, 58.7% 증가했다.