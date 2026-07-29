충남TP·K-ICT, 카라칼팍스탄과 교류협력 맞손

세줄 요약 충남테크노파크와 K-ICT기업인협회가 우즈베키스탄 카라칼팍스탄과 기술 교류, 투자 유치, 무역 활성화를 위한 3자 MOU를 체결했다. 이번 협약은 충남 기업의 중앙아시아 진출을 지원할 공공 협력망 구축이 목적이며, ICT·첨단기술 협력과 공동 프로젝트 발굴도 담았다. 충남TP·K-ICT, 카라칼팍스탄과 3자 MOU 체결

충남 기업 중앙아시아 진출 지원 협력망 구축

투자·무역·기술 교류와 공동 프로젝트 발굴

이미지 확대 충남TP와 K-ICT기업인협회가 충남 기업들의 카라칼팍스탄 진출 지원 등을 위한 협약을 체결하고 있다. 왼쪽부터 졸리베코프 블라디미르 바흐티야로비치 카라칼파크스탄 내각부총리, 송인상 충남TP 원장 직무대리, 이성환 K-ICT기업인협회장이다. 이종익 기자 닫기 이미지 확대 보기 충남TP와 K-ICT기업인협회가 충남 기업들의 카라칼팍스탄 진출 지원 등을 위한 협약을 체결하고 있다. 왼쪽부터 졸리베코프 블라디미르 바흐티야로비치 카라칼파크스탄 내각부총리, 송인상 충남TP 원장 직무대리, 이성환 K-ICT기업인협회장이다. 이종익 기자

이미지 확대 업무협약 체결 후 기념촬영을 하고 있다. 이종익 기자 닫기 이미지 확대 보기 업무협약 체결 후 기념촬영을 하고 있다. 이종익 기자

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충남테크노파크와 K-ICT기업인협회가 우즈베키스탄 자치공화국 카라칼팍스탄과 손잡고 충남 기업들의 시장 진출과 투자 지원 등에 나섰다.충남TP와 K-ICT기업인협회는 카라칼팍스탄 자치공화국과 기술 교류, 투자 유치, 무역 활성화 등을 위한 3자 업무협약(MOU)을 체결했다고 29일 밝혔다.이번 협약은 충남 기업의 해외시장 진출과 투자 활성화를 위한 협력 기반을 마련하고 충남 기업의 중앙아시아 시장 진출을 지원할 공공 협력망 구축이 목적이다.협약의 주요 내용은 ICT와 첨단기술 협력, 기업 간 기술·시장 교류, 투자 및 무역 지원, 인적 교류, 공동 프로젝트 발굴 등을 담고 있다.협약을 위해 카라칼팍스탄에서는 졸리베코프 블라디미르 바흐티야로비치 내각부총리와 샤무라토바 고잘 딜무라토브나 의장 비서실장, 니야조프 이슬람 마흐세토비치 산업·건설·교통·기술위원회 위원장, 세이토바 레이리 폴라토브나 환경부 장관 등이 참석했다.졸리베코프 블라디미르 내각부총리는 “우즈베키스탄 국토의 43%를 차지하는 카라칼팍스탄은 자유경제구역 중심으로 해외 투자기업에 무상 토지 제공과 각종 세제 혜택을 지원하고 있다”며 “한국 스마트·IT·제조업 등 다양한 분야에서 한국 기업과 협력 확대를 기대한다”고 말했다.송인상 충남TP 원장 직무대행은 “ICT 및 첨단기술 분야 공동 발전과 기업 간 시장 진출 지원, 인적 네트워크 활성화를 통해 양 지역 산업 현장에서 구체적인 성과를 만들 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.이성환 K-ICT기업인협회 회장은 “기업에 필요한 것은 단순 혜택이 아닌 공공기관이 보증하는 투명한 제도적 안전망”이라며 “이번 협약을 통해 비공식 브로커 개입을 차단하고 정부와 공공기관이 보증하는 투명한 진출 시스템을 구축하겠다”고 설명했다.이어 “원스톱 기업지원 체계 구축과 ODA 연계 기술 실증, 한국 내 카라칼팍스탄 무역투자사무소 설치 등을 추진해 국내 기업들의 안전한 중앙아시아 진출을 지원하겠다”고 강조했다.K-ICT기업인협회는 IT 기업의 경쟁력 강화를 위해 2018년에 설립돼 250여 개 회원사를 중심으로 정보통신 기술과 IT 융합 산업 발전 도모, IT 기반 지식 생태계 조성 등에 나서고 있다.