이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
반도체 제조, 놀이로 체험해요
반도체 제조 장비 업체 도쿄일렉트론(TEL)코리아가 28일 서울 송파구 키자니아 서울에 문을 연 ‘TEL 반도체 드림랩’에서 엔지니어 복장을 한 직원들이 반도체 제조 공정 놀이를 소개하고 있다. 드림랩은 어린이들이 반도체 제조 과정을 경험할 수 있도록 조성된 체험 공간이다.
연합뉴스
연합뉴스
반도체 제조 장비 업체 도쿄일렉트론(TEL)코리아가 28일 서울 송파구 키자니아 서울에 문을 연 ‘TEL 반도체 드림랩’에서 엔지니어 복장을 한 직원들이 반도체 제조 공정 놀이를 소개하고 있다. 드림랩은 어린이들이 반도체 제조 과정을 경험할 수 있도록 조성된 체험 공간이다.
연합뉴스
2026-07-29 B4면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
TEL 반도체 드림랩이 문을 연 날은 언제인가요?