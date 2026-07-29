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반도체 제조, 놀이로 체험해요

입력 2026-07-29 01:02
수정 2026-07-29 01:02
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반도체 제조, 놀이로 체험해요
반도체 제조, 놀이로 체험해요 반도체 제조 장비 업체 도쿄일렉트론(TEL)코리아가 28일 서울 송파구 키자니아 서울에 문을 연 ‘TEL 반도체 드림랩’에서 엔지니어 복장을 한 직원들이 반도체 제조 공정 놀이를 소개하고 있다. 드림랩은 어린이들이 반도체 제조 과정을 경험할 수 있도록 조성된 체험 공간이다.
연합뉴스


반도체 제조 장비 업체 도쿄일렉트론(TEL)코리아가 28일 서울 송파구 키자니아 서울에 문을 연 ‘TEL 반도체 드림랩’에서 엔지니어 복장을 한 직원들이 반도체 제조 공정 놀이를 소개하고 있다. 드림랩은 어린이들이 반도체 제조 과정을 경험할 수 있도록 조성된 체험 공간이다.

연합뉴스

2026-07-29 B4면
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