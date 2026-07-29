스페이스X 탓, 머스크 ‘자산 반토막’

머스크 “나는 전직 조만장자”

이미지 확대 일론 머스크 최고경영자(CEO). AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 일론 머스크 최고경영자(CEO). AFP 연합뉴스

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이미지 확대 스페이스X의 차세대 메가 로켓 ‘스타십 V3’가 지난 5월 22일(현지시간) 미국 텍사스주 보카치카 스타베이스에서 12번째 시험 발사되고 있다. 총길이 124m에 달하는 차세대 모델 ‘V3’는 일론 머스크의 스페이스X 기업공개(IPO)를 앞두고 시험 발사에 성공해 이목을 끌었다. AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 스페이스X의 차세대 메가 로켓 ‘스타십 V3’가 지난 5월 22일(현지시간) 미국 텍사스주 보카치카 스타베이스에서 12번째 시험 발사되고 있다. 총길이 124m에 달하는 차세대 모델 ‘V3’는 일론 머스크의 스페이스X 기업공개(IPO)를 앞두고 시험 발사에 성공해 이목을 끌었다. AP 뉴시스

세줄 요약 스페이스X 상장 기대와 미래 사업 가치로 급증했던 일론 머스크 자산이 한 달여 만에 절반으로 감소했다. 주가가 공모가보다 낮아지고 스타십 시험비행도 투자심리를 되돌리지 못했으며, 테슬라 실적 부진까지 겹쳤다. 머스크 자산, 스페이스X·테슬라 약세로 급감

미래 사업 기대 과열, 공모가 하회로 조정

스타십 시험성과에도 수익성 의문 지속

2026-07-29 B2면

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우주기업 스페이스X 상장으로 세계 최초 ‘조만장자’에 올랐던 일론 머스크 최고경영자(CEO)의 자산이 한 달여 만에 절반으로 줄었다. 스페이스X와 테슬라 주가가 밀리면서 미래 사업의 성장성을 바탕으로 불어났던 자산도 빠르게 쪼그라든 것이다.27일(현지시간) 포브스에 따르면 머스크의 자산은 6957억 달러(약 1019조원)로 집계됐다. 스페이스X 주가가 정점을 찍은 지난달 16일의 1조 4500억 달러(약 2125조원)보다 52% 감소했다. 머스크는 최근 엑스(X·옛 트위터)에 자신을 “전직 조만장자”라고 표현했다.머스크를 조만장자로 만든 스페이스X가 자산 감소도 주도했다. 지난달 12일 나스닥에 입성한 스페이스X는 나흘 만에 시가총액이 약 2조 6600억 달러로 불어나 아마존을 제치고 세계 상장사 5위권에 올랐다. 연간 매출이 아마존의 30분의 1에도 못 미치는 적자 우주기업이 아마존보다 높은 평가를 받은 셈이다.당시 기업가치에는 위성통신 스타링크의 성장뿐 아니라 스타십 완전 재사용, 달·화성 운송, 위성 직접통신과 우주 데이터센터 등 아직 수익이 본격화하지 않은 사업의 성공 가능성까지 반영됐다. 하지만 수익 기반은 스타링크에 의존하고, 차세대 성장축인 스타십과 위성망 확대에는 막대한 투자가 필요하다. 상장 직후 미래 가치가 앞서 반영됐다는 경계감이 커진 배경이다.수급 여건도 달라졌다. 적은 유통 물량에 매수세가 몰리며 붙었던 희소성 프리미엄이 약해진 데다 초기 투자자의 차익 실현과 보호예수 물량 출회 우려가 겹쳤다. 주가는 27일 장중 108.66달러까지 내려가 장중 최고가보다 52%, 공모가보다 약 20% 낮아졌다.지난 24일 스타십 제13차 시험비행도 투자심리를 돌려놓지 못했다. 차세대 스타링크 위성 20기 배치와 우주에서의 엔진 재점화에는 성공했지만, 1단 슈퍼헤비 부스터는 착수 과정에서 일부 엔진이 켜지지 않아 바다에 강하게 떨어졌다. 미국 투자 전문매체 배런스는 이를 기술적으로는 “의미 있는 성공”으로 평가하면서도, 시장은 이제 시험 성공 자체보다 반복 발사와 완전 재사용, 비용 절감으로 이어지는지를 따지고 있다고 분석했다.테슬라의 부진도 자산 감소를 키웠다. 2분기 차량 판매는 늘었지만 가격 인하와 비용 증가로 순이익이 전년동기대비 5% 줄었고, 실적 발표 직후 주가는 14% 넘게 급락한 뒤 지지부진한 흐름을 보이고 있다. 로이터는 “투자자들이 머스크의 장기 구상보다 기존 사업이 벌어들이는 현금과 투자 회수 시점을 더 따지기 시작했다”고 진단했다.