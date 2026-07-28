‘K수상 드론’ 해양재난 최전방 지킨다

무인수상정 9조원 시장 쟁탈전

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세줄 요약 글로벌 무인수상정 시장이 빠르게 커지는 가운데 국내 기술도 군용에서 수난구조·연안 수색 등 공공 분야로 확산한다. LIG D&A와 한화시스템, HD현대는 검증된 자율운항 기술을 민간에 적용하며 수출 시장도 노린다. 다만 현행법상 완전 무인 운항은 어려워 제도적 뒷받침이 필요하다는 지적이 나온다. 무인수상정 시장 성장과 공공 확산 흐름

수난구조·연안 수색 등 민간 적용 확대

완전 무인 운항 제도 보완 필요성 제기

2026-07-29 B1면

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글로벌 무인수상정 시장이 가파르게 성장하는 가운데, 국내 무인수상정이 군용에서 공공 분야로 확산하고 있다. 미국 등 선진국이 우크라이나 전쟁과 이란 전쟁을 통해 군용 및 구조용으로 무인수상정의 위력을 실증한 가운데, 국내 조선업계에서는 정부의 제도적 뒷받침이 시급하다는 목소리가 나온다.28일 업계에 따르면 글로벌 무인수상정 시장 규모는 2024년 26억 달러(약 4조원)에서 10년 후인 2034년에는 62억 달러(약 9조 4800억원)까지 성장할 전망이다. 연평균 9% 성장률이다. 무인수상정은 인명 피해가 동반되지 않는다는 점에서 군용으로 확산했지만 국내 방산기업들은 정부 부처의 요청이나 협업 등을 통해 비군사 분야 개발에 박차를 가하고 있다.LIG 디펜스＆에어로스페이스(LIG D＆A)는 수난구조 현장에서 활용할 ‘수난구조 무인수상정’을 개발 중이다. 방위사업청·소방청이 지난 8일 민군기술협력 확대 정책의 일환으로 LIG D＆A를 주관연구개발기관으로 선정한 데 따른 것이다. LIG D＆A는 군용에서 검증을 마친 자율운항, 장애물 회피, 원격 지휘통제 등 기술을 수난구조 작업과 접목할 계획이다. 해양 활동이 많으나 관계 인프라가 미비한 동남아시아와 중동 등을 새로운 수출 시장으로 주목하고 있다.한화시스템은 지난달 연안 수색구조와 감시정찰이 가능한 무인수상정 ‘해령(Sea GHOST)’ 개발을 완료했다. 해령은 지난해 해양경찰청의 연안 수색 임무에 시범 투입됐다. 해령에는 국내 최초로 해상 상태에 따라 최적 운항을 수행하는 파랑회피 자율운항 기술 등이 적용됐다.HD현대는 자회사 아비커스를 통해 대형 상선 등에 적용 가능한 자율운항 솔루션인 하이나스를 개발해 상용화하고 있다. 최근 한·미조선협력 마스가(MASGA) 일환으로 삼성중공업과 HD현대 등이 미 방산기업과 무인수상정 사업 협력을 이어가는 점도 무인수상정 활용도 제고에 기대를 키우고 있다.무인수상정은 우선 전쟁터에서 위력을 발휘하고 있다. 미군은 사로닉이 만든 자폭형 무인수상정 ‘코르세어’ 3척으로 이란 잠수함을 폭침시켰고, 이는 1대당 100만달러(약 15억원)인 무인수상정으로 최대 수조원짜리 잠수함을 격침한 것이다. 또 호르무즈 해협에선 격추된 아파치 헬기 승조원 2명을 구조하면서 이미 인명구조 수행 능력까지 실전에서 검증했다. 특히 무인수상정 기술은 대형 유조선의 자율 운항에서 기반 기술이 된다. 다만, 국내의 경우 현행법에 따라 아직 완전 무인 체제로 수상정을 운행할 수는 없다. 업계 관계자는 “항해 안전을 담보하는 수준에서 제도 보완이 이뤄지면 민간에서의 실증 기회도 늘 것”이라고 말했다.