500여개 모형 쥐어보고 찾았다… 모든 순간이 편안한 ‘여권 비율’

‘갤럭시 Z 폴드8’ 디자인의 탄생
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이일환 삼성전자 MX사업부 디자인팀장(부사장)이 지난 23일(현지시간) 영국 런던에서 열린 갤럭시 디자인 브리핑에서 ‘갤럭시 Z 폴드8’ 디자인을 소개하고 있다.
삼성전자 제공
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“여권은 출입국 담당자의 손에 바로 잡혀야 합니다. 편한 디자인을 찾던 우리가 여권 디자인에 주목한 이유입니다.”(삼성전자 MX사업부 디자인팀장 이일환 부사장)
삼성전자의 새로운 폴더블 스마트폰 ‘갤럭시 Z 폴드8’ 디자인의 출발점은 전 세계 인구가 여행 시 휴대하는 여권이었다. 애플의 폴더블 시장 진입이 예고된 가운데, 폴더블폰의 원조인 삼성전자는 ‘편안함’과 ‘자연스러움’을 핵심 경쟁력으로 내세웠다.
이 부사장은 지난 23일(현지시간) 영국 런던에서 열린 갤럭시 디자인 브리핑에서 “여권의 재킷 안쪽 주머니에 쏙 들어가는 ‘크기’, 한 손으로 페이지를 넘기기 쉬운 ‘사용성’, 필요한 정보를 한눈에 확인할 수 있는 인체공학적 ‘비례’에 주목했다”고 설명했다. 이 부사장은 “기술이 발전할수록 디자인은 더 이상 제품의 외형만을 만드는 것이 아니라, 제품을 사용하는 모든 순간을 설계하는 일이 되어야 한다”며 “갤럭시 Z8 시리즈는 기기를 열고, 손에 쥐고, 사용하는 모든 순간이 더욱 편안하고 자연스럽게 느껴질 수 있도록 디자인됐다”고 말했다.
갤럭시 Z 폴드8의 핵심 특징은 4 대 3 화면 비율이다. 넓은 화면을 기반으로 영상 감상, 독서, 웹 브라우징 등 다양한 콘텐츠 소비에 최적화했다. 삼성전자는 이를 위해 약 500여 개의 목업을 제작해 테스트하는 한편, 일상 속 다양한 사물을 분석하며 최적의 크기와 비례를 도출했다.
갤럭시 Z 폴드8 울트라 제품에는 역대 폴드 시리즈 중 가장 얇은 4.1mm 두께가 적용됐다. 삼성전자는 “사용자가 실제로 손에 쥐었을 때 더욱 얇고 편안하게 느껴지도록 제품 측면 프레임과 실루엣 전반을 새롭게 다듬은 ‘이모티브 슬림(Emotive Slim)’ 디자인을 적용했다”고 전했다.
특히 제품을 열고 닫을 때 손가락이 자연스럽게 닿는 측면 프레임에 완만한 경사각을 적용해 개폐감을 개선했다. 접은 상태에서도 편안한 그립감을 제공할 수 있도록 외곽 실루엣의 곡률도 조정했다. 이를 통해 실제 수치보다 시각적으로 더욱 슬림한 인상을 구현했다.
세줄 요약
- 여권에서 착안한 갤럭시 Z 폴드8 디자인 철학
- 500여 개 목업 테스트로 4대3 비율 최적화
- 4.1mm 초슬림 두께와 편한 그립감 구현
2026-07-29 B1면
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