창신 상장 이어 ‘노광장비 양산’… 中반도체발 증시 쇼크

中 국영기업 액침 DUV 기술 개발

CXMT 등 자국 기업에 공급 예고

시장 독점 ASML 주가 5.8%P 급락

韓·美·대만 반도체 빅3 위협 심화

“부지·용수·전력 등 정부 지원 시급”

이미지 확대 중국 메모리 반도체 기업 창신메모리테크놀로지(CXMT)가 역대 최대 규모의 기업공개(IPO)에 이어 심자외선(DUV) 노광장비 생산에 착수했다는 소식이 전해지면서 28일 국내외 반도체 관련주가 출렁였다. 사진은 지난 27일 중국 안후이성 허페이에 있는 CXMT 본사 전경.

허페이 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 중국 메모리 반도체 기업 창신메모리테크놀로지(CXMT)가 역대 최대 규모의 기업공개(IPO)에 이어 심자외선(DUV) 노광장비 생산에 착수했다는 소식이 전해지면서 28일 국내외 반도체 관련주가 출렁였다. 사진은 지난 27일 중국 안후이성 허페이에 있는 CXMT 본사 전경.

허페이 AFP 연합뉴스

세줄 요약 중국이 액침 DUV 노광장비를 자체 개발해 양산에 들어가며 세계 반도체 시장이 흔들렸다. ASML, 엔비디아, 마이크론 등 주가가 급락했고, CXMT의 성장으로 한국·대만·미국 업계의 우려도 커졌다. 중국, 액침 DUV 노광장비 자체 개발·양산

ASML·엔비디아 등 반도체주 동반 급락

CXMT 성장에 한국·미국 업계 우려 확산

2026-07-29 2면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

중국이 창신메모리테크놀로지(CXMT)의 이른바 ‘상장 쇼크’에 이어 미국 극자외선(EUV) 규제에 대적할 액침 심자외선(DUV) 노광장비를 양산했다는 소식에 세계 반도체 시장이 흔들렸다. 미국의 제재에도 중국이 반도체 굴기에 잇따라 눈에 띄는 성과를 내면서 한국·대만·미국 등 반도체 강국의 우려도 심화하는 모습이다.미국 정보기술(IT) 매체 디인포메이션은 27일(현지시간) 중국 상하이의 한 국영 반도체 장비 기업이 첨단 반도체 생산에 사용되는 액침 DUV 노광장비를 자체 개발해 생산하기 시작했다고 보도했다. 업체 이름은 공개되지 않았지만, 노광장비 관련 스타트업인 위량성테크놀로지 등에서 개발 인력을 모은 것으로 전해졌다. 이 기업은 올해 약 5대의 DUV 장비를 CXMT와 중신궈지 등에 납품하고, 내년에는 생산량을 약 20대로 늘릴 계획이다. 다만 아직 생산 초기 단계로 장비의 신뢰성 검증이 필요한 것으로 전해졌다.노광장비는 미세 반도체 회로를 웨이퍼에 찍어내는 기기로 DUV는 미국이 2019년부터 대중 수출을 금지한 최첨단 EUV보다 떨어진다. 하지만 DUV 역시 여전히 많이 쓰이는 검증된 기술이다. 중국은 미국 제재에 대한 우회로로 DUV 기술 자립을 추진해 왔다. 권석준 성균관대 화학공학부 교수는 “EUV의 부재를 DUV와 로직폴딩 등 우회로를 통해 흡수했다”며 “미국의 제재가 중국의 기술 확산을 늦췄지만 ‘무엇을 포기할지’에 대한 국가적 합의를 만들어 준 셈”이라고 말했다.중국의 DUV 양산 소식에 세계 EUV 노광장비 시장을 독점하던 네덜란드 ‘ASML’의 미국주식예탁증서(ADR) 주가가 5.8% 급락했고, CXMT의 성공적인 상장에 엔비디아(-4.99%), 샌디스크(-11.02%), 마이크론(-2.25%)의 주가도 줄줄이 하락했다. 또 낸드플래시 제조사인 키옥시아 주가 역시 18.33% 급락했다.권 교수는 “CXMT의 서버 D램 매출 비중은 4.6%에서 26.5%로 뛰었다. 이 추세대로 가면 2028년에는 글로벌 공급의 17% 수준으로 올라설 것”이라며 “마이크론을 밀어내고 CXMT가 새로운 D램 3강으로 충분히 올라설 수 있다”고 분석했다. 이어 “문제는 삼성전자와 SK하이닉스의 생산 규모 절반 이상이 여전히 범용 D램이라는 점”이라며 “HBM에서 이기고도 범용 D램에서 마진이 깎이는 구조가 만들어질 수 있다”고 지적했다.중국 정부의 전폭적 지원과 자립 가능한 내수 시장을 등에 업은 CXMT 등과 초격차를 유지하려면 속도전이 필요하다는 목소리가 높다. 안기현 반도체산업협회 전무는 “중국이 한 번 우리나라를 추월하면 다시 따라잡기 어렵다. 우리나라가 아직 기술적으로 앞서 있는 지금 공장을 빠르게 지어야 한다”며 “부지, 용수, 전력과 같은 인프라를 정부가 신속하게 지원하는 동시에 연구자들을 위한 환경을 만들어야 한다”고 말했다.