LG 인스타뷰 냉장고 글로벌 판매 500만대 돌파

출시 10년… 1분에 1대꼴 팔린 셈

직관적 사용 경험·디자인 경쟁력

이미지 확대 LG전자가 자사 인스타뷰(국내명 노크온) 냉장고가 글로벌 500만 대 판매를 돌파했다고 26일 밝혔다. 사진은 인스타뷰 냉장고의 외부 디스플레이를 두드린 모습.

LG전자 제공 닫기 이미지 확대 보기 LG전자가 자사 인스타뷰(국내명 노크온) 냉장고가 글로벌 500만 대 판매를 돌파했다고 26일 밝혔다. 사진은 인스타뷰 냉장고의 외부 디스플레이를 두드린 모습.

LG전자 제공

2026-07-27 B3면

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LG전자가 2016년 처음 선보인 ‘LG 인스타뷰’(국내명 노크온) 냉장고가 지난달 말 기준 전 세계에서 530만대 이상 판매됐다고 26일 밝혔다. 지난 10년 동안 1분에 1대꼴로 팔린 셈이다.LG전자 인스타뷰는 문을 열지 않고 내부를 확인할 수 있는 제품이다. 지역별로 북미가 전체 판매량의 약 30%를 차지해 가장 많았고 유럽 시장 점유율은 약 20%였다. 영국 가전 전문 매체인 트러스티드리뷰는 “문을 열지 않고도 식재료를 확인할 수 있는 직관적인 사용자 경험을 제공한다”고 평가했다. 프랑스 IT 전문 매체 레뉴메리크도 세련된 디자인, 안정적인 온도 유지, 높은 에너지 효율성을 강점으로 꼽았다.디자인 경쟁력도 인정받았다. 지난 10년간 세계 3대 디자인상을 비롯해 CES 혁신상을 수차례 수상했다. 국내 우수디자인(GD) 어워드에서 산업통상자원부 장관상을 받았고 일본 굿디자인 어워드 ‘베스트 100’에 이름을 올렸다. 또 프렌치도어 냉장고는 미국 소비자 매체 컨슈머리포트의 성능 평가에서 1위를 차지했다. 상냉동 냉장고 부문에서는 ‘가장 신뢰할 수 있는 냉장고 브랜드’ 1위로 선정됐다.한편 LG전자는 컨슈머리포트가 발표한 ‘가장 신뢰할 수 있는 주방가전 브랜드’ 평가에서 종합 1위에 올랐다. 이번 평가는 2015년부터 2025년까지 구매한 주방가전 제품 23만대에 대한 평가를 기반으로 냉장고, 식기세척기, 오븐, 쿡탑, 레인지 등 6개 제품군에 대해 진행됐다. 김재일 키친솔루션사업부장은 “LG 인스타뷰가 냉장고 사용 방식의 변화를 이끌었듯, 인공지능(AI)과 혁신적 냉장·보관 기술을 바탕으로 고객의 식생활을 더 편리하고 즐겁게 만들어 나갈 것”이라고 말했다.