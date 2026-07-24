유니슨 “국내 육·해상 풍력터빈 보급으로 2030년 매출 1조 목표”

“육상·해상 풍력터빈 시장 점유율 확보”

이미지 확대 김병주 유니슨 공동대표가 지난 23일 2030년 매출 1조원 달성 중장기 비전을 발표하고 있다. 유니슨 제공 닫기 이미지 확대 보기 김병주 유니슨 공동대표가 지난 23일 2030년 매출 1조원 달성 중장기 비전을 발표하고 있다. 유니슨 제공

세줄 요약 유니슨이 명운산업개발과 협력해 육상·해상 풍력터빈을 국내에 공격적으로 공급하며 2030년 매출 1조원 달성을 목표로 제시했다. 20㎿급 자체 개발과 15㎿급 국내 생산 계획을 공개했고, 재생에너지 확대 정책과 전주기 밸류체인 구축을 성장 동력으로 내세웠다. 유니슨, 2030년 매출 1조원 목표 제시

명운산업개발과 육·해상 풍력 공급 확대

20㎿·15㎿급 터빈 개발·생산 추진

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풍력 터빈 생산 기업 유니슨이 2030년 매출 목표로 1조원을 내걸었다. 최대주주인 해상풍력개발사 명운산업개발과의 시너지를 통해 육상·해상 풍력터빈을 국내에 공격적으로 공급하겠다는 것이다. 풍력터빈이 대형화되는 세계 추세에 맞춰 20㎿급 자체 개발과 동시에 벤시스와 계약을 맺고 15㎿급 터빈을 국내에서 생산할 계획이다.유니슨은 지난 23일서울 중구 프레스센터에서 기자간담회를 열고 이같이 밝혔다. 연 매출 1000억원 이상을 올렸던 유니슨은 재생에너지 정책이 주춤했던 2024년 257억원, 지난해 403억원의 매출을 기록했다.성장 가능 배경으로는 이재명 정부의 재생에너지 확대 정책, 명운산업개발과의 시너지 효과를 꼽았다. 유니슨은 2030년 해상풍력 사업 기회를 총 4.49GW 규모로, 육상풍력은 총 0.78GW 규모로 제시했다.정종연 명운산업개발 사장은 “유니슨의 약점은 최근 매출이 줄었던 것이지만 우리가 사업을 개발하기 때문에 도약의 기회를 제공할 수 있다”며 “명운이 사업 개발, 터빈은 유니슨, 시공은 삼해이엔씨가 맡는 등 전주기 밸류체인을 갖춘 풍력그룹이 되면 국내 풍력 보급과 균등화발전비용(LCOE) 인하에도 역할을 할 것”이라고 말했다.유니슨은 경쟁력 확보를 위해 육상풍력은 6㎿급, 해상풍력은 10㎿급과 20㎿급을 각각 연구개발(R＆D)하고 있다. 현재 글로벌 시장의 주류인 15㎿급 터빈을 생산하고자 벤시스와 독점 라이선스 계약도 체결했다. 김병주 유니슨 공동대표는 “명운산업개발의 파이프라인과 선진 기술을 활용해 시너지를 극대화하고 해외 시장 진출까지 모색하겠다”고 말했다.