대형 산업 인프라 확대에…동국제강, 2분기 영업이익 52.3% 증가

작년 동기보다 52.3% 증가…동국씨엠 흑자 전환

이미지 확대 동국제강그룹 본사 페럼타워. 동국제강그룹 제공 닫기 이미지 확대 보기 동국제강그룹 본사 페럼타워. 동국제강그룹 제공

세줄 요약 동국제강은 2분기 반도체·AI 데이터센터 등 대형 산업 인프라 확대와 계절적 성수기 효과로 영업이익이 456억원을 기록해 52.3% 증가했다. 매출과 순이익도 늘었고, 수출 활성화와 후판 수요 개선이 실적을 받쳤다. 동국제강 2분기 영업이익 456억원, 52.3% 증가

대형 산업 인프라 확대와 수출 증가, 수익성 개선

동국씨엠 흑자 전환, 반덤핑 관세와 고부가재 효과

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동국제강그룹의 열연 철강 사업 회사인 동국제강 별도 기준 2분기 영업이익이 456억원으로 작년 동기보다 52.3% 증가했다고 24일 밝혔다. 계절적 성수기와 반도체·인공지능(AI) 데이터센터 등 대형 산업 인프라 확대가 맞물리며 수익성이 개선된 것으로 분석된다.매출은 9955억원으로 작년보다 11.4% 증가했고, 순이익은 116억원으로 26.8% 늘었다. 글로벌 수출 활성화 전략에 따른 판매량 증대도 긍정적으로 작용했다. 후판 부문도 조선용 수요 강세로 생산·판매량이 일부 개선됐다.동국제강그룹의 냉연 철강 사업 회사인 동국씨엠은 2분기 211억원의 영업이익을 내 흑자 전환했다. 작년 2분기에는 150억원의 영업손실을 기록했다. 순이익 역시 146억원으로 흑자 전환한 가운데 매출은 5451억원으로 8.6% 늘었다.동국씨엠은 지난 4월 중국산 도금·컬러강판에 대한 반덤핑 잠정 관세 부과로 저가 범용재 공급이 점차 감소함에 따라 내수시장 판매 수익성이 개선됐다고 설명했다.또한 고환율 환경 속에서 럭스틸·앱스틸 등 고부가재 수출 비중을 높게 유지하며 생산·판매량을 증대해 손익을 회복할 수 있었다고 덧붙였다.