한화오션, 미국 함정 공동개발…‘마스가 핵심 동력’ 된다

세줄 요약 한화오션이 워싱턴에서 미국 조선·방산 파트너들과 글로벌 전략 수송함 공동 설계 계약과 인력 양성, 공급망 구축 MOU를 체결했다. 레이도스 깁스 앤 콕스와 설계 역량을 결합하고, 현지 교육·협력망을 넓혀 미국 조선업 재건과 마스가 프로젝트를 뒷받침할 계획이다. 미국 파트너와 전략 수송함 공동 설계 계약

조선 기술 교육·인력 양성 MOU 체결

현지 공급망 구축으로 생산 역량 확대

이미지 확대 한화오션-깁스앤콕스 협력 MOU 체결 23일(현지시간) 미국 워싱턴DC 메이플라워 호텔에서 열린 한미 조선협력센터 개소식에서 한화오션과 미 해군합정 설계 전문기업 깁스앤콕스가 협력 MOU를 체결했다. 김정관 산업통상부 장관(왼쪽부터)과 정인섭 한화오션 사장, 마이크 리컬스 깁스앤콕스 부사장, 하워드 러트닉 미 상무장관.



2026.7.24 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 한화오션-깁스앤콕스 협력 MOU 체결 23일(현지시간) 미국 워싱턴DC 메이플라워 호텔에서 열린 한미 조선협력센터 개소식에서 한화오션과 미 해군합정 설계 전문기업 깁스앤콕스가 협력 MOU를 체결했다. 김정관 산업통상부 장관(왼쪽부터)과 정인섭 한화오션 사장, 마이크 리컬스 깁스앤콕스 부사장, 하워드 러트닉 미 상무장관.



2026.7.24 연합뉴스

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한화오션이 미국 파트너들과 함정 설계, 조선 인력 교육, 공급망 구축을 아우르는 협력 체계 구축을 통해 한·미 조선 협력 확대에 속도를 낸다.한화오션은 23일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C.에서 열린 한미조선협력센터 개소식에서 글로벌 전략 수송함 설계·개발 계약과 조선업 인력 양성, 공급망 구축을 위한 양해각서(MOU) 2건을 교환했다고 밝혔다.우선 미국 함정 설계 전문업체 레이도스 깁스 앤 콕스와 글로벌 전략 수송함 공동 설계를 위한 전문 서비스 계약을 맺었다. 앞서 지난 4월 체결한 미국 및 동맹국 해군 함정 건조 역량 강화를 위한 MOU에서 한 단계 더 나간 것이다.이번 MOU로 한화오션의 함정 건조 역량과 제2차 세계대전 이후 미국 해군 수상함의 70% 이상을 설계한 레이도스 깁스 앤 콕스의 설계 전문성을 결합해 미국을 비롯한 글로벌 시장을 공략하겠다는 계획이다.글로벌 전략 수송함은 평시에는 상업용 물류 운송에, 유사시에는 군수 물자를 고속 수송하는 전략 자산으로 활용할 수 있는 이중 용도 함정이다.또 한화오션은 한화필리조선소, 델라웨어 카운티 커뮤니티 칼리지와도 조선 기술 교육·개발 협력을 위한 MOU를 체결했다. 이를 통해 미국 내 숙련 인력 양성 체계를 구축해 현지 조선업 인력 수요에 대응할 방침이다.이와 함께 한화필리조선소와 필라델피아 상공회의소, 필라델피아 성장 파트너십과 조선산업 공급망 협력 MOU를 체결하고 현지 공급망 발굴과 지역 조선산업 생태계 조성에 협력을 추진해 미국 내 조선업 공급망 강화와 한화필리조선소의 생산 역량 확대를 모색한다.정인섭 한화오션 경영지원실장 사장은 “현지 생산 기반을 중심으로 미국이 가장 필요로 하는 분야에서 협력을 확대해 ‘마스가(MASGA) 프로젝트’의 핵심 동력이 될 것”이라고 말했다.