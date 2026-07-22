SK하이닉스 성과급 일부 자사주 지급 거론… 노조 “합의 훼손”

1년 만에 쟁점으로 재부상

노조 “사측안 못 받아들여”

세줄 요약 SK하이닉스 노사가 올해 임금·단체협약 교섭에서 성과급 제도를 다시 논의했다. 사측이 일부를 주식으로 지급하는 방안을 제시한 것으로 알려지자 노조는 지난해 합의의 취지를 훼손한다며 반발했다. 실적 급증으로 성과급 재원 확대 가능성이 커지면서 제도 개편 논의도 함께 불붙었다. 성과급 일부 자사주 지급안 거론

노조, 지난해 합의 훼손이라 반발

실적 급증으로 성과급 재원 확대

2026-07-23 B4면

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SK하이닉스 노사가 10년간 유지하기로 지난해 합의한 초과이익분배금(PS·성과급) 제도가 올해 임금·단체협약 교섭 테이블에 오른 것으로 전해졌다.22일 업계에 따르면 SK하이닉스 전임직 노조와 사무직 노조는 전날 각각 사측과 실무 교섭을 진행했다. 지난 14일 열린 3차 본교섭에 이어 노사는 성과급 등을 놓고 이견을 좁히지 못한 것으로 알려졌다.교섭 과정에서 사측이 기존과 다른 성과급 지급 방안을 제시한 것으로 전해졌다. 성과급 일부를 주식으로 지급하는 방안 등이 거론되는 것으로 알려졌다. 전임직 노조는 지난 3차 본교섭에서 “회사가 제시한 성과급 안은 지난해 어렵게 마련한 합의의 취지와 기본 방향을 훼손하는 수준으로 받아들일 수 없다”며 반발했다. 이에 대해 사측은 아직 교섭 초기 단계로 여러 의견을 주고받고 있을 뿐 구체적인 지급 방식이 확정된 것은 아니라는 입장이다.성과급 제도가 다시 도마에 오른 배경에는 급증한 실적이 있다. SK하이닉스는 지난해 47조원대의 영업이익을 기록한 데 이어 올해는 시장 컨센서스 기준 220조원 안팎의 영업이익이 예상된다. 현행 제도가 유지될 경우 영업이익의 10%를 기준으로 조성되는 PS 재원도 시장 전망 기준 약 22조원, 일부 증권사 전망을 적용하면 29조원 안팎까지 늘어날 수 있다.‘영업이익 연동’ 성과급 제도를 둘러싼 재계의 문제 제기도 이어지고 있다. 류진 한국경제인협회 회장은 지난 17일 “성과급을 어느 정도 받는 것은 동의하지만 좋은 절차를 밟아야 한다”며 “도미노처럼 중소기업에도 어려움이 생길 수 있다”고 말했다. 최태원 SK그룹 회장도 지난 15일 대한상공회의소 제주포럼 기자간담회에서 “구성원의 행복이 이해관계자에게 부정적인 영향을 준다면 이 문제에 손을 대고 바꿔야 하는 상황”이라고 말했다.