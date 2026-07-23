LG디스플레이, 5년만에 상반기 흑자

2분기 적자에도 누적 실적은 개선

OLED 중심 사업구조 개편 성과

이미지 확대 한 모델이 22일 서울 강남구 코엑스에서 열린 K디스플레이 전시회에서 LG디스플레이의 OLED 패널을 보고 있다.

LG디스플레이 제공 닫기 이미지 확대 보기 한 모델이 22일 서울 강남구 코엑스에서 열린 K디스플레이 전시회에서 LG디스플레이의 OLED 패널을 보고 있다.

LG디스플레이 제공

세줄 요약 LG디스플레이가 OLED 중심 사업 재편 성과로 5년 만에 상반기 흑자를 냈다. 2분기에는 희망퇴직 비용을 반영했지만 적자 폭이 줄었고, 상반기 누적 영업이익은 390억원으로 돌아섰다. 회사는 하반기 실적 개선과 설비투자를 이어갈 계획이다. OLED 중심 재편으로 5년 만에 상반기 흑자 전환

2분기 적자 폭 축소, 희망퇴직 비용 반영에도 개선

하반기 실적 기대와 설비투자 지속 방침

2026-07-23 B2면

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LG디스플레이가 OLED 중심 사업 재편으로 5년 만에 상반기 흑자 전환에 성공했다.LG디스플레이는 22일 연결 기준 올해 2분기 영업손실이 1077억원으로 지난해 같은 기간보다 적자 폭이 줄었다고 공시했다. 매출은 5조 6121억원으로 0.4% 증가했다. 상반기 누적 매출은 11조 1461억원, 영업이익은 390억원으로 흑자로 돌아섰다. 상반기 흑자는 2021년 이후 처음이다.2분기는 통상 완제품 업체들의 재고 조정으로 디스플레이 수요가 둔화하는 비수기다. 2400억원 규모의 희망퇴직 비용을 반영하고도 상반기 손익을 전년보다 1216억원 개선했다는 게 LG디스플레이의 설명이다. 특히 유기발광다이오드(OLED) 중심의 사업 구조 개편 성과가 본격화한 결과라고 봤다.정철동 대표이사 사장은 “2분기 실적은 일회성 비용 영향이 컸다”며 “디스플레이 산업 특성상 하반기 성과가 더 좋을 것으로 보고 있다”고 전망했다. 메모리 가격 상승에 따른 원가 부담에 대해선 “영향은 받고 있지만 감내할 수 있는 수준”이라고 밝혔다.LG디스플레이는 원가 혁신 고도화와 AI 전환 등을 통해 연간 실적 개선을 이어갈 방침이다. LG디스플레이는 이날 서울 강남구 코엑스에서 개막한 ‘K디스플레이 2026’ 전시회에서 휴머노이드와 TV, 모빌리티 등을 아우르는 풀라인업을 전시했다. 휴머노이드를 겨냥한 P(플라스틱)-OLED 디스플레이를 국내 처음 공개했고 83인치 OLED TV 패널 등을 활용한 미디어월도 선보였다. 모빌리티 분야에서는 차량 대시보드용 48인치 필러투필러(P2P) 디스플레이를 전시했다. 정 사장은 “글라스 관련 기술과 8.6세대 OLED 등 다양한 기술을 준비하고 있다”며 “가용할 수 있는 재원 내에서 지속적으로 설비투자를 진행할 것”이라고 말했다.