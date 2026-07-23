“저출생·고령화·지방소멸 대응” 호반그룹, 후원금 5억원 전달

한반도미래인구硏에 누적 20.5억

김대헌 사장 “지속가능 사회 조성”

이미지 확대 김대헌(오른쪽) 호반그룹 기획총괄사장과 정운찬 한반도미래인구연구원 이사장이 지난 21일 서울 강남구 한반도미래인구연구원에서 후원금 전달식을 진행한 뒤 기념 촬영을 하고 있다.

호반그룹 제공 닫기 이미지 확대 보기 김대헌(오른쪽) 호반그룹 기획총괄사장과 정운찬 한반도미래인구연구원 이사장이 지난 21일 서울 강남구 한반도미래인구연구원에서 후원금 전달식을 진행한 뒤 기념 촬영을 하고 있다.

호반그룹 제공

세줄 요약 호반그룹이 인구위기 극복과 지속가능한 미래사회 조성을 위해 한반도미래인구연구원에 후원금 5억원을 전달했다. 후원금은 저출생·고령화·지방소멸 대응 연구와 인구포럼, 토론회, 국민 인식 개선 활동에 쓰인다. 호반그룹, 인구위기 대응 후원금 5억원 전달

저출생·고령화·지방소멸 연구와 공감대 확산 지원

2023년부터 누적 20억5000만원 후원 지속

2026-07-23 23면

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호반그룹은 인구위기 극복과 지속가능한 미래사회 조성을 위해 한반도미래인구연구원에 후원금 5억원을 전날 전달했다고 22일 밝혔다. 전달식에는 김대헌 호반그룹 기획총괄사장과 정운찬 한반도미래인구연구원 이사장, 이인실 한반도미래인구연구원장 등 관계자 10여 명이 참석했다.후원금은 농어촌상생협력기금을 통해 마련됐으며 저출생, 고령화, 지방소멸 등 우리 사회가 직면한 인구문제에 대한 연구와 사회적 공감대 확산을 위한 다양한 사업에 활용된다. 인구위기 대응 방안을 논의하는 인구포럼 및 토론회 개최를 비롯해 국민 인식 개선 활동 등을 지원한다.지난달 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 올해 인구포럼에서는 AI 시대의 시니어 이코노미와 돌봄 생태계를 주제로 초고령사회 대응 방안을 논의했다. 이를 바탕으로 한반도미래인구연구원은 전남·광주, 전북, 경기, 경북, 부산·울산·경남 등 전국 5개 권역에서 지역 인구포럼을 개최할 예정이다.호반그룹은 2023년부터 인구위기 극복을 위해 한반도미래인구연구원을 후원하며 지금까지 20억 5000만 원을 지원했다. 이와 함께 임직원의 일·가정 양립을 위한 가족친화 복리후생 제도를 운영하고, 출산·육아 지원 확대와 다양한 사회공헌 활동을 통해 저출생 문제 해결과 지속가능한 사회 환경 조성에 힘쓰고 있다.김 기획총괄사장은 “저출생과 고령화는 국가 경쟁력과 미래 성장 기반에 직결되는 중요한 과제”라며 “이번 후원이 인구위기 극복을 위한 사회적 논의를 활성화하고 지속가능한 지역사회와 미래 세대를 위한 해법을 찾는 데 도움이 되길 바란다”고 말했다.