환경공단, 온실가스 국제감축 실적 확보 속도

세줄 요약 한국환경공단이 국가 온실가스 감축목표 달성을 위해 국제감축 실적 확보에 속도를 냈다. 전문가 워크숍과 ITMO 파트너스 출범식을 열어 탄소시장 리스크와 실적 산정, 회계 정산 방안을 논의하고 기업과의 협업 체계를 강화했다. 국가 NDC 달성 위한 ITMO 확보 추진

전문가 워크숍·파트너스 출범식 개최

기업 협업·금융지원 체계 강화

이미지 확대 지난 8일 서울 조선 팰리스에서 열린 ‘2026 ITMO 파트너스 출범식’ 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다.

한국환경공단 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난 8일 서울 조선 팰리스에서 열린 ‘2026 ITMO 파트너스 출범식’ 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다.

한국환경공단 제공

2026-07-21 C12면

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한국환경공단이 국가 온실가스 감축목표(NDC) 달성을 위해 ‘온실가스 국제감축 실적(ITMO) 확보’에 나선다고 20일 밝혔다.공단은 지난 8일 서울 강남구 조선 팰리스에서 분야별 전문가와 기업이 참여하는 ‘심의위원 워크숍’과 ‘ITMO 파트너스 출범식’을 연이어 개최하고, 본격적인 탄소 감축 이행 체계를 가동했다. 이는 기후 위기 대응이 국가적 과제로 떠오른 상황에서 공단이 주도적으로 민·관 협력의 중심축 역할을 수행하겠다는 의지다.이번 행사는 국제감축 사업의 실효성을 높이고 현장의 목소리를 정책에 반영하기 위해 마련됐다. 오전에 열린 심의위원 워크숍에서는 기후변화 대응 및 금융·법률 전문가 30여명이 모여 국제 탄소시장 체계와 리스크 관리 방안을 심도 있게 논의했다. 위원들은 탄소시장을 활용한 실적 확보의 시급성에 공감하며, 투자 연계 불확실성을 해소하기 위한 협업 체계 구축이 필수적이라는 데 뜻을 모았다.이어진 ‘ITMO 파트너스 출범식’에서는 올해 처음 도입된 13개 협약기업이 참여해 감축량 산정 실무와 회계 정산 등 사업 추진에 필요한 핵심 정보를 공유했다. 공단은 이번 출범식을 통해 기업을 단순한 지원 대상이 아닌 공단과 함께 탄소중립 성과를 만들어가는 핵심 파트너로 격상했다. 실무 중심의 정보 제공을 통해 사업 추진 과정에서 발생할 수 있는 시행착오를 최소화하겠다는 취지다.공단은 기업의 실질적인 성과 창출을 돕기 위한 지원책도 대폭 강화했다. IBK기업은행과의 협력을 통해 맞춤형 금융 컨설팅을 제공하고, 7월 중 사업비 정산 대행 기관을 지정해 기업의 행정적 부담을 대폭 줄일 계획이다.차광명 경영기획이사는 “상대국 협의와 기업 역량 강화에 공단이 앞장설 것”이라며 “타당성 조사부터 투자사업 연결까지 파트너 기업들과 함께 가시적인 성과를 만들어가겠다”고 밝혔다.