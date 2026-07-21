협력재단·가스공사, LNG 핵심부품 국산화

세줄 요약 협력재단과 가스공사가 외산 의존도가 높던 LNG 핵심부품 국산화에 성공했다. 8000시간 이상 실증과 초기 구매 지원으로 기술 검증과 매출 확보를 돕고, 부품비 30% 절감과 조달 기간 단축 효과도 냈다. 해외 전시회 지원으로 수출 성과도 냈다. LNG 핵심부품 국산화 성공 발표

8000시간 실증과 초기구매 지원

부품비 절감·수출 성과 확인

이미지 확대 2025년 11월 아랍에미리트 아부다비에서 열린 ‘ADIPEC 2025’에서 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다.

상생협력재단 제공 닫기 이미지 확대 보기 2025년 11월 아랍에미리트 아부다비에서 열린 ‘ADIPEC 2025’에서 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다.

상생협력재단 제공

2026-07-21 C11면

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대중소기업농어업협력재단(상생협력재단)이 지원하는 민관 공동 동반성장 모델이 중소기업의 기술 국산화와 글로벌 시장 진출을 이끄는 성과를 내고 있다고 20일 밝혔다. 그간 외산 의존도가 높았던 액화천연가스(LNG) 설비 핵심 부품의 국산화를 성공적으로 완수하며 우리 중소기업이 세계 시장에서 기술력을 인정받는 발판을 마련했다.이번 성과는 대기업·공공기관의 인프라와 재단의 체계적인 지원이 맞물린 결과다. 중소기업이 기술을 개발해도 성능 검증이 어려워 시장 진입에 한계를 겪는 현장 문제를 해결하기 위해 재단과 협력 공공기관은 테스트베드 제공과 8000시간 이상의 실증 기회를 마련했다. 기술 검증에 그치지 않고 초기 직접 구매를 통해 매출 실적까지 확보하도록 뒷받침한 점이 주효했다.국산화 도입에 따른 경제적 효과도 뚜렷하다. 외산 대비 부품 비용을 30% 낮추고 조달 기간을 4개월 이상 단축해 공급망 안정성을 크게 높였다. 이는 협력사에는 매출 확대의 기회를 대기업과 공공기관에는 비용 효율화와 운영 안정성이라는 실질적인 이득을 가져다준 상생 사례다.글로벌 무대에서의 판로 개척도 재단의 핵심 지원 분야다. 중동 에너지 산업 전시회 ‘ADIPEC 2025’ 등에 동반성장관을 구축해 협력사가 해외 바이어와 직접 소통할 수 있는 기회를 제공했다. 이러한 전폭적인 판로 지원을 통해 해당 기업은 2025년 19만달러의 수출 실적을 기록하며 글로벌 경쟁력을 입증했다.특히 이번 국산화 성공 기술은 LNG 산업을 넘어 수소, 우주 등 고부가가치 미래 산업 전반으로 확산할 수 있는 잠재력을 갖췄다.앞으로도 협력재단은 공공기관과 협력해 우수한 기술을 보유한 중소기업이 기술력을 입증하고 해외 시장으로 뻗어 나갈 수 있도록, 현장 실증부터 수출 지원까지 아우르는 ‘풀 패키지’ 지원을 강화해 나갈 방침이다.