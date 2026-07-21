교통안전공단, 경영평가 3년 연속 ‘A’ 쾌거

세줄 요약 한국교통안전공단이 2025년 공공기관 경영실적평가에서 A등급을 받아 3년 연속 최고등급을 달성했다. AI 예산 확대와 K-Safer 적용, 무자격 운전 차단 등 디지털 안전관리 성과가 주효했다. 모두의 카드와 전기차·페달 안전 대책도 호평받았다. 경영평가 A등급, 3년 연속 최고등급 달성

AI 예산 확대와 K-Safer 적용, 사고 예방 강화

모두의 카드·전기차 안전정책 성과 인정

이미지 확대 한국교통안전공단 본사 전경.

한국교통안전공단 제공 닫기 이미지 확대 보기 한국교통안전공단 본사 전경.

한국교통안전공단 제공

2026-07-21 C11면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국교통안전공단(TS)이 2025년도 공공기관 경영실적평가에서 최고 등급인 우수(A) 등급을 획득하며 ‘3년 연속 A등급’이라는 대기록을 달성했다고 20일 밝혔다. 도로와 항공, 철도를 아우르는 전방위적 안전관리 체계와 국민 체감형 정책 성과를 인정받은 결과다.공단의 이번 성과 뒤에는 철저한 디지털 전환(AX) 전략이 있었다. 2025년 인공지능 예산을 전년(2024년) 대비 84% 증액하며 교통안전의 질을 높였다. 특히 AI 기반 교통사고 예측 솔루션인 ‘K-Safer’를 전국 6900km 도로에 적용한 것이 주효했다. 민간 내비게이션과 연계해 고위험 구간 정보를 실시간 제공함으로써 운전자의 위험 운전 행동을 9.3% 줄이는 가시적인 성과를 거뒀다. 또한, 운전자격 확인 시스템에 AI를 도입해 무자격 운전 사례 6만여건을 사전 차단하는 등 사고 예방의 골든타임을 확보했다.국민들의 실생활과 직결된 대중교통 지원 정책도 높은 평가를 받았다. 공단이 운영하는 ‘모두의 카드’는 이용자 맞춤형 혜택을 대폭 강화하며 가입자 427만명을 확보했다. 이는 2024년 대비 145% 증가한 수치로 이용자들의 월평균 교통비 절감액 또한 전년 대비 34% 확대되어 실질적인 가계 경제 보탬이 되었다는 평가다.이 외에도 전기차 배터리 생애주기별 이력 관리 체계를 구축하고, 페달 오조작 방지 장치 보급을 확대하는 등 신규 모빌리티 위험 요소에 선제적으로 대응했다. 페달 오조작 방지 장치 사업은 국토교통부 ‘국토교통BP’ 1위, 기획재정부 ‘이색사업 Top10’에 선정되며 정책 혁신성을 대외적으로 입증했다. 이러한 노력을 인정받아 지난 5월에는 ‘민관 협력 및 국민 참여 소통 부문’에서 대통령 표창을 수상하기도 했다.정용식 이사장은 “앞으로도 안전하고 편리한 미래 모빌리티 시대를 열어가는 글로벌 교통안전 전문기관으로 도약하겠다”고 밝혔다.