가스안전공사, ‘수소 충전’ 새 평가제 도입

세줄 요약 한국가스안전공사가 수소충전소의 충전 안전성을 현장에서 검증하는 한국형 평가제 Hy-PAS를 본격 시행했다. 국제 프로토콜을 국내 환경에 맞춰 22개 항목을 점검하고, 비정상 상황에서는 즉시 충전을 차단해 사고를 막는 체계다. 임시사용 승인과 대표 평가도 함께 도입했다. Hy-PAS 도입, 수소충전 안전성 현장 검증

22개 항목 점검, 비정상 충전 즉시 차단

임시사용 승인·대표 평가로 부담 완화

이미지 확대 한국가스안전공사가 ‘Hy-Pas’ 이동식 검사기기를 통해 수소 충전시설 안전성을 평가하고 있다.

한국가스안전공사 제공 닫기 이미지 확대 보기 한국가스안전공사가 ‘Hy-Pas’ 이동식 검사기기를 통해 수소 충전시설 안전성을 평가하고 있다.

한국가스안전공사 제공

2026-07-21 C10면

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대한민국 수소 경제가 인프라 확장을 넘어 ‘질적 안전’의 시대로 접어든다. 한국가스안전공사는 수소충전소의 충전 안전성을 현장에서 검증하는 한국형 평가 제도 ‘Hy-PAS(수소연료 충전시설 충전안전성능 확인평가)’를 본격 시행한다고 20일 밝혔다.그간 수소충전소는 완성검사 과정에서 충전기와 차량 간의 복잡한 데이터 통신을 종합적으로 검증하는 표준 체계가 부족했다. 이번에 도입된 Hy-PAS는 국제 프로토콜(SAE J2601)을 기반으로 국내 환경에 최적화했다. 공사가 자체 개발한 ‘차량 탑재형 종합성능 평가장비’를 투입해 총 22개 항목을 정밀 점검한다.특히 충전 중 차량 용기 온도가 위험 수준에 도달하거나 충전율이 한계를 초과할 경우, 시스템이 즉각 충전을 차단하는 ‘비정상 상황 제어 테스트’가 핵심이다. 소프트웨어 오작동으로 인한 사고를 원천 차단하겠다는 취지다. 2019년부터 36억 5000만원의 예산을 투입해 기술 국산화를 이뤄낸 성과이기도 하다.산업계의 부담을 줄이기 위한 유연한 행정 조치도 병행한다. 우선 가스 주입 시운전이 필요한 특성을 고려해 ‘임시사용 승인’ 제도를 도입했다. 또 동일한 설비를 사용하는 충전소의 경우 한 곳의 결과로 다른 곳의 평가를 갈음하는 ‘대표 평가 제도’를 적용해 불필요한 비용과 시간을 최소화했다.아울러 충전소 조기 구축을 돕기 위해 수소 품질에 영향받지 않는 공사의 평가 장비를 활용해 업체별 사전 테스트를 지원한다. 이를 통해 사업자의 사업 개시 준비 기간을 약 1주일 단축할 수 있다. 이 밖에도 공사는 Hy-PAS 수수료 중 360만원을 정부지원금으로 지원한다. 총예산 1억 8000만원을 투입해 50개소를 도울 예정이다.한국가스안전공사 관계자는 “완벽한 안전 확보와 수소 산업 진흥이 공존하는 생태계를 선도하겠다”고 말했다.