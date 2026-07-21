가스공사, 혁신도시 ‘문화·복지 거점’으로

세줄 요약 한국가스공사가 대구 이전 10년을 맞아 혁신도시를 문화·복지 거점으로 바꾸며 국토교통부 장관상을 받았다. 물빛서원에서 21개 강좌를 운영해 주민 1691명이 참여했고, 사회적기업 협업으로 지역 판로와 여가를 함께 넓혔다. 대구 혁신도시 문화·복지 거점 조성 성과

물빛서원 21개 강좌 운영, 주민 1691명 참여

햇빛 발전소·중간집 등 복지 연계 확대

이미지 확대 한국가스공사는 지난 2일 이전공공기관 지역발전 우수사례 ‘국토교통부 장관상’을 수상했다.

한국가스공사 제공 닫기 이미지 확대 보기 한국가스공사는 지난 2일 이전공공기관 지역발전 우수사례 ‘국토교통부 장관상’을 수상했다.

한국가스공사 제공

2026-07-21 C10면

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한국가스공사가 대구 이전 10년을 맞아 지역 주민의 삶의 질을 높이는 상생 모델을 제시하며 ‘국토교통부 장관상’을 수상했다고 20일 밝혔다. 공사는 그동안 공공기관 지방 이전의 숙제였던 문화 인프라 부족 문제를 사회연대경제기업과의 협업을 통해 해결하며 지역 맞춤형 복지 생태계를 조성하는 성과를 거뒀다.가스공사는 대구 혁신도시 내 문화센터 ‘물빛서원’을 주민과 지역 사회적 기업이 소통하는 거점으로 탈바꿈시켰다. 이곳에서 체험 프로그램 등 21개 강좌를 운영한 결과, 1691명의 주민이 참여하며 혁신도시의 새로운 활력소가 되었다. 이를 통해 주민들은 풍성한 여가 생활을 누리고, 지역 기업들은 판로를 넓히는 ‘상생의 선순환’을 만들어냈다. 이러한 변화는 공공기관이 지역사회의 일원으로서 어떻게 문화적 토양을 일궈낼 수 있는지를 보여주는 좋은 선례가 되고 있다.상생 모델은 에너지와 복지를 결합한 미래 전략으로 진화하고 있다. 공사는 주거 취약계층의 전기료 부담을 줄여줄 ‘시민 참여형 햇빛 발전소’ 조성을 지원하고, 마을기업의 경쟁력을 높이는 로컬 브랜드 사업도 추진한다. 이는 단순한 시혜적 지원을 넘어 지역사회의 지속 가능한 성장을 견인하려는 전략이다.특히 퇴원 환자를 위한 ‘중간집 구축 지원’은 지역 밀착형 복지의 핵심으로 꼽힌다. 대구도시공사의 매입임대주택을 활용해 환자가 익숙한 생활권에서 방문 의료와 재활 등 통합돌봄을 받도록 돕는다. 공사는 이처럼 현장과 밀착된 복지 네트워크를 연계하여 주민이 체감할 수 있는 실질적인 변화를 만들어가고 있다.가스공사 관계자는 “에너지 기업으로서의 전문성과 복지 네트워크를 결합해 주민 체감형 복지를 구현하고 있다”며 “앞으로도 지역사회와 함께 성장하는 지속 가능한 공동체 조성에 앞장설 것”이라고 밝혔다.