한전, 여름철 전력수급 ‘컨트롤타워’ 가동

세줄 요약 한전이 폭염과 집중호우 등 여름철 복합재난에 대비해 전력망 컨트롤타워 대응태세를 최종 점검했다. 7076곳 주요 설비를 특별점검해 위험요인 282건을 즉시 조치했고, 변압기 교체와 선로 보강도 마쳤다. 9월 18일까지 대책기간을 운영하며 24시간 모니터링과 긴급복구체계를 가동한다. 여름철 복합재난 대비 전력망 대응태세 점검

7076곳 설비 특별점검, 위험요인 282건 조치

대책기간 운영, 24시간 모니터링·복구체계 가동

이미지 확대 김동철 한전 사장은 지난 9일 서울본부 배전스테이션 등을 방문해 비상복구 체계를 살피고 있다.

한국전력공사 제공 닫기 이미지 확대 보기 김동철 한전 사장은 지난 9일 서울본부 배전스테이션 등을 방문해 비상복구 체계를 살피고 있다.

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2026-07-21 C9면

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한국전력이 폭염과 집중호우 등 여름철 복합재난에 대비해 전력망 컨트롤타워의 대응태세를 최종 점검했다고 20일 밝혔다. 김동철 한전 사장은 지난 9일 서울본부 배전스테이션과 관제센터, 변전소를 잇달아 방문해 설비 운영 현황과 비상복구 체계를 직접 살폈다.이번 점검은 전력수요가 급증하는 여름철을 맞아 국민 불편을 최소화하고, 재난 대응체계를 실효성 있게 가동하기 위해 마련됐다. 한전은 본격적인 여름에 앞서 지난 5월 15일부터 6월 19일까지 전국 7076곳의 주요 전력설비를 대상으로 특별점검을 마쳤다.이 과정에서 산사태 위험 철탑과 침수 우려 변전소 등 잠재적 위험요인 282건을 발견해 즉시 조치를 완료했다. 이는 단순히 설비를 살피는 수준을 넘어 재난 취약점을 선제적으로 제거해 정전 가능성을 원천 차단하겠다는 의지다.설비 보강 작업도 속도를 높였다. 배전 분야에서는 변압기 1176대를 교체하고 130만 개의 설비를 대상으로 과학화 진단을 시행해 6000개 이상을 정상화했다. 또한 양수장 등 치수설비 2223곳의 공급선로를 집중 점검하고 설비 보강을 마무리해 자연재해에 따른 피해를 차단했다.현재 한전은 지난 6월 29일부터 오는 9월 18일까지를 ‘여름철 전력수급 대책기간’으로 지정하고 운영 중이다. 전국 전력설비 운영 상황을 24시간 모니터링하며, ICT 기반의 지능형 전력망 운영 체계를 통해 비상상황 발생 시 즉각 투입 가능한 긴급 복구체계를 상시 가동하고 있다.김동철 사장은 “사전점검과 신속한 복구 체계를 통해 국민들이 안심하고 전기를 사용할 수 있도록 설비 안정 운영에 총력을 기울이겠다”고 밝혔다.한전은 이처럼 데이터를 기반으로 한 체계적인 전력망 관리를 통해 기후변화에 따른 재난 환경에서도 중단 없는 전력 공급을 달성하는데 역량을 집중할 방침이다.