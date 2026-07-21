현대카드, 20년 상징 ‘알파벳 카드’ 단독 론칭

세줄 요약 현대카드가 20년간 상징이던 알파벳 마케팅을 별도 브랜드 ‘알파벳카드’로 독립시켜 론칭했다. 라이프스타일을 알파벳 한 글자로 정리한 콘셉트 아래, 선명한 색감과 실험적 디자인으로 기존 프리미엄 이미지와 다른 정체성을 구축했다. 연회비 1만5000원부터 BOLD까지 6종 상품을 내놨다. 알파벳 마케팅 독립 브랜드 ‘알파벳카드’ 론칭

라이프스타일을 글자 하나로 정리한 콘셉트

6종 상품과 차별화 혜택, 디자인 전면 개편

이미지 확대 현대카드가 최초로 기존 현대카드와 차별화된 정체성을 가진 독자 브랜드 ‘알파벳카드’를 론칭했다.

현대카드 제공 닫기 이미지 확대 보기 현대카드가 최초로 기존 현대카드와 차별화된 정체성을 가진 독자 브랜드 ‘알파벳카드’를 론칭했다.

현대카드 제공

2026-07-21 C8면

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현대카드가 카드사 최초로 상품과 서비스, 디자인 등 전 영역에서 기존 현대카드와 차별화된 정체성을 가진 독자 브랜드 ‘알파벳카드’를 지난 1일 론칭했다고 20일 밝혔다. 지난 20년간 현대카드의 상징이었던 알파벳 마케팅을 별도의 브랜드로 독립시켜 더욱 자유롭고 실험적인 고객 경험을 제공하겠다는 전략이다.새롭게 선보인 ‘알파벳카드’는 ‘Alphabet for Life’라는 슬로건 아래 회원의 라이프스타일을 알파벳 한 글자로 직관적으로 정리했다. 기존 현대카드가 정제된 프리미엄 이미지를 추구했다면, 이번 독자 브랜드는 선명한 색감과 실험적인 디자인을 앞세워 완전히 다른 브랜드 정체성을 구축했다.상품 라인업은 뷰티(B), 페이(P), 리핏(R) 등 총 6종으로 구성됐다. 연회비 1만 5000원의 ‘알파벳카드’는 특정 영역에서 10% 청구할인을 제공하며, 더 높은 혜택을 원하는 고객을 위한 ‘알파벳카드 BOLD’(연회비 5만원)는 핵심 영역 추가 보너스와 공항 라운지 이용권 등을 제공한다.디자인 요소도 대폭 변화했다. 카드 전면에 현대카드 CI를 과감히 삭제하고 알파벳을 크게 배치해 직관성을 높였다. 패키지 역시 세로형 디자인과 팝업 형태의 메탈 플레이트 포장 등을 적용해 개봉 과정부터 브랜드 정체성을 경험할 수 있도록 설계했다.특히 브랜드 철학을 확장하기 위해 네덜란드 ‘더치 디자인’을 기반으로 한 전용 서체도 개발했다. 카드 플레이트의 비례를 활용해 제작된 이 서체는 누구나 일상에서 활용할 수 있도록 무상 배포될 예정이다.현대카드 관계자는 “알파벳카드는 현대카드의 헤리티지를 계승하면서도 자유로움과 독창성을 극대화한 별도의 브랜드”라며 “고객의 일상 속에서 현대카드와는 다른 새로운 브랜드 경험을 지속적으로 제공할 것”이라고 밝혔다.