한화솔루션 유상증자 1조 2000억원 확정…당초 계획 절반

발행가 주당 2만 2100원

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세줄 요약 한화솔루션이 주주배정 후 실권주 일반공모 방식 유상증자 최종 발행가를 주당 2만2100원으로 확정했다. 모집 금액은 약 1조1713억원으로, 애초 2조4000억원 계획의 절반 수준이다. 금감원 정정 요구와 소액주주 반대, 최근 주가 하락이 축소 배경이다. 유상증자 발행가 주당 2만2100원 확정

조달 규모 1조1713억원, 계획 절반 수준

정정 요구·주가 하락·주주 반대 영향

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한화솔루션이 유상증자를 통해 조달하는 자금의 최종 규모가 애초 계획의 절반 수준인 약 1조 2000억원으로 확정됐다.한화솔루션은 20일 주주배정 후 실권주 일반공모 방식 유상증자 최종 발행가격을 주당 2만 2100원으로 확정했다고 공시했다.이는 금융감독원의 두 차례 정정 요구를 거친 뒤 지난달 제시한 1차 발행가액(2만 7900원)보다 20.8% 낮다.발행가액을 고려할 때 유상증자 모집 금액은 1조 1713억원이다. 한화솔루션이 지난 3월 유상증자를 추진할 당시 계획한 2조 4000억원 규모 대비 절반 수준이다.한화솔루션은 1조 5000억원을 부채 상환에, 나머지 9000억원을 미래 성장을 위한 투자에 투입한다는 계획이었다. 다만 금감원의 잇따른 정정 요구와 소액주주 반대 등에 부닥쳐 유증 규모가 1조 7000억원으로 줄었고, 최근 주가 하락 영향으로 조달 금액이 더 축소됐다.한화솔루션은 유상증자 규모 축소분은 미국 현지 유동성 확보 등을 통한 자체 자금 조달로 충당한다는 계획이다.