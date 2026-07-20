반도체 채용시장에 온기, 상반기 신입 공고 47% 늘어

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 FIFA 북중미 월드컵
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

반도체 채용시장에 온기, 상반기 신입 공고 47% 늘어

민나리 기자
민나리 기자
입력 2026-07-20 14:37
수정 2026-07-20 14:37
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
세줄 요약
  • 상반기 반도체 신입 공고 47% 증가
  • 신입 비중 12.2%로 5년 내 최고
  • SK하이닉스·삼성전자 채용 확대
이미지 확대


올해 상반기 반도체 업종의 신입 채용이 큰 폭으로 늘어난 것으로 나타났다. 인공지능(AI) 반도체 호황 속에 SK하이닉스와 삼성전자 등 주요 기업들이 채용을 확대하면서 관련 산업 전반으로 채용 회복세가 확산하는 모습이다.

잡코리아는 올해 상반기 자사 채용공고를 분석한 결과 반도체 업종 신입직 공고 수가 지난해 같은 기간보다 47% 증가했다고 20일 밝혔다. 전체 반도체 채용공고 가운데 신입직 비중도 12.2%로 지난해보다 2.4%포인트 상승하며 최근 5년 사이 가장 높은 수준을 기록했다.

채용시장 전반과 비교해도 증가세가 두드러졌다. 신입과 경력을 합한 반도체 업종 전체 채용공고는 전년 대비 약 20% 늘어나 전체 업종 평균 증가율(14%)을 웃돌았다. 이는 주요 반도체 기업들의 인재 확보 경쟁이 영향을 미친 것으로 풀이된다.

SK하이닉스는 지난달 신입 수시채용과 함께 학력 제한을 폐지했고, 삼성전자도 최근 반도체 부문에서 82개 직무 채용에 나서는 등 인력 확보를 확대하고 있다. 엔비디아와 마이크론 등 글로벌 반도체 기업의 국내 채용공고도 상반기에 지난해 연간 공고 수를 넘어 약 50% 증가한 것으로 집계됐다.

구직자들의 관심도 높아지고 있다. 최근 채용을 진행한 SK하이닉스의 경우 잡코리아 내 키워드 검색량이 지난해보다 180% 증가했으며, 주요 반도체 기업의 관심기업 등록 수도 큰 폭으로 늘었다.



잡코리아 관계자는 “반도체 업종을 중심으로 채용 회복세가 이어지는 만큼 구직자들이 최신 채용 트렌드와 직무 정보를 접할 수 있도록 지원을 확대하겠다”고 했다.
민나리 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
올해 상반기 반도체 업종 신입직 공고 증가율은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 FIFA 북중미 월드컵
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로