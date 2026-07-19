‘마스가 1호’ 따낸 한화 필리… 美 ‘골든돔’ 계측함 3조원 사업 품다

美 미사일 방어 핵심… 2030년 인도

한국서 건조한 선박 납품도 기대감

세줄 요약 한화그룹이 인수한 미국 필리조선소가 미 미사일방어청의 해상 미사일 시험 계측선 MRIV 건조 사업을 따냈다. 마스가 합의 뒤 한국 측이 수주한 첫 선박 사업으로, 20억 달러 규모의 골든돔 지원 선박이다. 2030년 인도 예정이다. 한화 필리조선소, 미 MRIV 건조 사업 수주

마스가 합의 뒤 한국 측 첫 선박 사업 성사

골든돔 구축 지원, 20억 달러 규모 계약

2026-07-20 B1면

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한화그룹이 인수한 미국 필리조선소가 미국 미사일방어청의 ‘해상 미사일 시험 계측선’(MRIV) 건조 사업을 따냈다. 지난해 한미 조선 협력 프로젝트 ‘마스가’(MASGA) 합의 후 한국 측이 수주한 최초 선박 건조 사업이어서 마스가 본격화에 기대감이 커지고 있다.미 교통부 산하 해사청은 지난 17일(현지시간) 미 한화 필리조선소에서 개최된 국가안보 다목적 선박(NSMV) 4호선 ‘론스타 스테이트’ 명명식에서 한화와 체결한 MRIV 건조 계약을 공식 발표했다. 사업 규모는 20억 달러(약 3조원)이며 필리조선소가 선박 건조를, 미 선박관리업체 토트 서비스가 선박 건조의 일정·비용 관리를 맡는다. 선박은 오는 2030년 인도될 예정이다.MRIV는 미사일 비행시험 시 궤적 추적, 원격측정자료 수집, 통신·시험 결과 분석을 지원하는 특수선이다. 미국의 차세대 공중 미사일 방어체계인 ‘골든돔’ 구축에 있어 필수 선박이다. 이날 러셀 서로우 보우트 미 백악관 관리예산실 국장은 “이 선박은 미국의 ‘골든돔’ 미사일 방어체계 구축을 뒷받침할 것”이라고 밝혔다.앞서 한화 필리조선소는 2020~2022년 미 해사청으로부터 NSMV 5척 건조 사업도 수주했다. 현재 3척을 인도했으며 론스타 스테이트를 비롯해 2척을 건조 중이다.업계에선 이번 수주를 시작으로 마스가 협력이 가시화할 것으로 기대한다. 도널드 트럼프 미 대통령은 지난 15일 한화 필리조선소의 NSMV 건조 사업 등을 언급하며 “한국과 다른 지역의 기업들 몇몇을 살피게 될 것”이라며 “지역 밖에서 만들어진 일부 선박도 구매할 것”이라 밝혔다. 미 연방법상 미 해군 함정의 해외 건조를 금지하는데, 대통령 행정 권한으로 허용하겠다는 취지다. 이에 대해 국내 조선업계 관계자는 “미국 내 숙련공이 부족한 데다 필요 기자재 수급도 어려워 선박 건조가 쉽지 않다”며 “한국에서 직접 건조해 납품하게 되면 협력 범위도 확대될 것”이라고 말했다.