“라면 물 받아줘”… AI로 똑똑해진 정수기

LG, 퓨리케어 신제품 공개

이미지 확대 LG 퓨리케어 AI 냉동얼음정수기 닫기 이미지 확대 보기 LG 퓨리케어 AI 냉동얼음정수기

세줄 요약 LG전자가 음성 명령으로 물과 얼음을 조절하는 ‘LG 퓨리케어 AI 냉동얼음정수기’를 공개했다. ‘하이 엘지’ 호출 뒤 원하는 물의 양과 온도를 말하면 되고, 출수 중에도 중단할 수 있다. 사용 습관을 분석해 맞춤 출수도 제안한다. 음성 명령으로 물·얼음 출수 조절

사용 습관 분석한 맞춤 출수 제안

라면·커피 등 레시피 자동 출수

2026-07-17 B2면

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LG전자가 16일 인공지능(AI)으로 편의성을 높인 냉동얼음정수기 ‘LG 퓨리케어 AI 냉동얼음정수기’를 선보였다.고객이 “하이 엘지”라고 부른 후 “차가운 물 200밀리리터(㎖) 줘”, “얼음 한 컵 줘”라고 음성 명령을 하면 물(정수·냉수)과 얼음이 나온다. 출수량과 물 온도 조절을 위해 여러 번 버튼을 누를 필요가 없고, 손에 음식물이 묻거나 어린아이처럼 버튼을 누르기 어려운 경우에도 음성만으로 원하는 기능을 실행할 수 있다. 물이 나오는 도중 “스톱”이라고 말하면 즉시 출수가 중단된다.신제품은 쓸수록 사용하는 고객에 맞춰 더욱 편리해진다. 이번에 적용된 ‘AI 맞춤 출수’ 기능은 제품 사용 후 4주간의 출수 데이터를 분석해 고객이 자주 사용하는 물 온도와 출수량을 기반으로 최대 3가지 맞춤 출수 옵션을 제안한다.또 ‘레시피’ 기능을 이용하면 커피믹스, 원두커피, 녹차, 라면, 분유 등 10종의 메뉴에 맞춰 적정 용량과 온도의 물이 자동으로 출수된다. 고객이 “라면 2개 끓일 물 받아줘”, “녹차 한 잔 마실 건데 시원한 물로 준비해줘”라고 말하면 별도의 설정 없이 이용할 수 있다. 컵 인지 센서 기능도 탑재됐다. 출수구 아래 컵이나 용기가 없으면 물이나 얼음이 나오지 않는 방식이다.신제품은 주방에서 생활 편의를 높이는 AI홈 허브 역할도 한다. 음성 명령으로 AI홈 플랫폼 LG 씽큐 앱에 등록된 가전을 제어하고, 날씨, 주요 뉴스 등 생활정보를 알 수 있다.