8월 국제선 유류할증료 하락… 뉴욕행 왕복 68만→51만원

세줄 요약 대한항공이 국제유가 하락에 따라 8월 국제선 유류할증료를 14단계로 낮췄다. 이달 19단계보다 5계단 내려간 수준이다. 뉴욕·댈러스·보스턴 등 장거리 노선 왕복 부담은 68만8000원에서 51만8400원으로 약 17만원 줄어든다. 국제유가 하락으로 8월 유류할증료 14단계 조정

이달 19단계보다 5계단 낮아진 수준

뉴욕행 왕복 부담 68만8000원→51만8400원

이미지 확대 인천국제공항에서 이륙하는 대한항공 여객기의 모습. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 인천국제공항에서 이륙하는 대한항공 여객기의 모습. 연합뉴스

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대한항공이 국제유가 하향에 따라 내달 국제선 유류할증료를 하향 조정한다. 미국·이란 전쟁 등으로 지난 5월 정점을 찍었던 국제선 유류할증료가 지난 6월 꺾인 이래 3개월 연속 인하세다.16일 업계에 따르면, 오는 8월 발권하는 한국 출발 국제선 항공권에 유류할증료 14단계가 적용된다. 이번 달 적용되는 19단계보다 5계단 내렸다. 유류할증료 기준이 되는 싱가포르 항공유 평균값(MOPS)이 배럴당 142.09달러(5월 16일∼6월 15일 기준)에서 119.06달러(6월 16일∼7월 15일)로 하락했기 때문이다.대한항공은 이번 달 노선에 따라 편도 기준 4만6400원에서 34만4000원을 부과했지만 내달에는 최소 3만5200원, 최대 25만9200원을 부과할 예정이다.이에 따라 장거리 승객들의 항공권 부담은 한층 줄어들 전망이다. 뉴욕·댈러스·보스턴 등 대권거리가 가장 긴 구간의 경우 이달 발권 시 왕복 기준 68만8000원(편도 34만4000원)의 유류할증료가 붙는다. 오는 8월부터는 51만8400원(25만9200원)으로 17만원 가량 줄어든다.여타 국내 항공사들도 유류할증료 단계 조정에 기반해 구체적인 유류할증료를 순차적으로 적용할 예정이다.국제선 유류할증료는 지난 2월 미국·이란 전쟁 발발에 따른 MOPS 상승으로 3월 6단계에서 4월 18단계로 오른 뒤, 5월 사상 처음으로 최고 단계인 33단계까지 치솟았다. 이후 미국·이란 종전 양해각서(MOU) 체결 등의 영향으로 MOPS가 하향하면서 6월 27단계, 7월 19단계로 연이어 내렸다.