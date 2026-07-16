HS효성 ‘가치, 또 같이’ 미래성장전략 제시

세줄 요약 HS효성이 창업 60주년과 그룹 출범 2주년 기념행사를 열고 2년간의 성과와 미래 전략을 제시했다. 김규영 회장은 비오너 출신 첫 회장으로서 초격차 기술 확보, 고객 중심 경영, 안전·품질·원칙 준수를 핵심 가치로 내세웠다. AI, DX, 모빌리티와 첨단 소재, 실리콘 음극재 등 신사업 확대도 추진했다. 창업 60주년·출범 2주년 기념행사 개최

김규영 회장, 초격차·고객 중심 경영 강조

AI·DX·모빌리티 등 신사업 확대 추진

이미지 확대 김규영(앞줄 왼쪽 두 번째) HS효성 회장, 조현상(세 번째) HS효성 부회장을 비롯한 경영진과 임직원이 HS효성 창립 2주년 행사에서 만화 ‘미생’을 패러디한 영상을 보며 웃고 있다.

HS효성 제공 닫기 이미지 확대 보기 김규영(앞줄 왼쪽 두 번째) HS효성 회장, 조현상(세 번째) HS효성 부회장을 비롯한 경영진과 임직원이 HS효성 창립 2주년 행사에서 만화 ‘미생’을 패러디한 영상을 보며 웃고 있다.

HS효성 제공

2026-07-16 C11면

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HS효성그룹이 창업 60주년과 그룹 출범 2주년을 맞아 기념행사를 열고 ﻿2년간의 성과를 돌아보며 미래 성장 전략을 제시했다.HS효성은 지난달 30일 서울 마포구 본사에서 창업 60주년과 그룹 출범 2주년을 기념하는 창립 행사를 개최했다. 효성그룹 창립 60년 역사상 첫 비(非)오너 출신 최고경영자인 김규영 회장이 미래 경영 방향을 발표했다. 앞서 조현상 HS효성 부회장은 “역량과 성과가 있다면 오너보다 더 높은 위치에 올라야 한다”며 김 회장을 추대했다.김 회장은 “HS효성은 60년 전 타이어코드 사업으로 출발한 효성의 유산을 계속 이어가고 있다”며 “그룹 안정화에 3년 이상 걸릴 것이라는 시장의 예측을 깨고 단 2년 만에 한국에서 유례를 찾을 수 없는 모범적인 그룹 분할을 이뤄냈다”고 소회를 밝혔다.이어 “‘가치, 또 같이’ 슬로건의 뜻을 깊이 새겨 60년 전통 위에 새로운 가치를 더해 미래 경쟁력을 완성해야 한다”며 “기술과 품질, 서비스, 실행력 전반에서 ‘초격차’를 확보하고 고객 중심 경영을 강화하겠다”고 했다. 이어 “기본이 단단한 조직은 흔들리지 않는다”며 안전, 품질, 원칙 준수, 책임 있는 업무 수행 등을 조직의 핵심 가치로 제시했다.조 부회장은 그룹 경영진과 함께 창업자인 만우 조홍제 회장과 조석래 명예회장의 선영을 참배했다. ‘산업 입국’이라는 창업 정신을 되새겨 HS효성의 도약을 이끌겠다는 의지를 보여주기 위해서다.HS효성은 그룹 출범 이후 신사업 발굴에 속도를 내고 있다. 타이어코드와 탄소섬유, 아라미드 등 주력 사업의 경쟁력을 높이는 동시에 인공지능(AI), 디지털 전환(DX), 모빌리티 분야로 사업 범위를 넓히는 중이다. 최근에는 국방·항공·우주와 친환경 산업에 첨단 소재 공급을 확대하며 새로운 성장 동력을 확보했다.배터리 소재인 실리콘 음극재 사업도 본격 추진한다. HS효성은 벨기에 유미코아와 합작법인 ‘HS효성에너지솔루션코리아’를 설립하고 생산 시설 구축을 준비 중이다.