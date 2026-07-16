금호석유화학, 고기능 합성 고무로 ‘승부수’

세줄 요약 금호석유화학그룹이 글로벌 공급과잉 장기화 속에서 고부가가치 중심으로 체질을 바꾸고 있다. SSBR 생산능력을 늘려 전기차 타이어용 소재 경쟁력을 높였고, MDI와 EPDM 증설로 포트폴리오를 넓혔다. 고객 맞춤형 대응과 R&D 투자도 강화해 불확실성을 기회로 바꾸려 한다. 공급과잉 장기화 속 고부가가치 전환 추진

SSBR·MDI·EPDM 증설로 핵심 소재 경쟁력 강화

친환경 에폭시·리조트 사업으로 외연 확대

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금호석유화학 제공

2026-07-16 C10면

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글로벌 석유화학 업계 전반의 공급과잉이 장기화하는 가운데 금호석유화학그룹은 본질적인 경쟁력을 바탕으로 흔들림 없는 사업 흐름을 이어가고 있다. 고부가가치 중심의 사업 구조 전환과 사업 포트폴리오 고도화, 적극적인 연구개발(R＆D) 투자와 고객 맞춤형 시장 대응을 통해 불확실성 국면을 기회로 전환하겠다는 전략이다.금호석유화학은 전기자동차 시대의 핵심 소재로 주목받는 솔루션스타이렌부타디엔 고무(SSBR) 경쟁력 강화에 힘을 쏟고 있다. SSBR은 타이어의 마모, 연비, 내구성이라는 상충 요소를 동시에 개선할 수 있는 고기능성 합성고무다. 금호석유화학은 지난해 연간 3만 5000t의 SSBR 생산능력 확충을 완료했으며, 해당 설비는 올해 1분기부터 상업 가동에 착수했다.금호미쓰이화학은 지난해 메틸렌 디페닐 디이소시아네이트(MDI) 생산능력을 10만t 증강하는 디보틀네킹(생산 공정 효율화를 통한 생산량 증대) 투자를 결정했으며, 이는 2024년 20만t 증설에 이어 2년간 총 30만t 규모의 생산 능력 확대다. 금호폴리켐 역시 지난해 EPDM 7만t 증설을 통해 연산 31만t 규모의 생산 체제를 구축했다. EPDM은 극한의 환경을 견딜 수 있는 고기능성 특수 합성고무 소재로 자동차∙선박∙산업 전반에 폭넓게 활용되고 있다.금호피앤비화학은 주요 고객사와의 공급 계약을 통해 판매 안정성을 확보하는 한편, 중동과 유럽 등 신규 시장 개척에도 속도를 내고 있다. 특히 수용성 친환경 에폭시 제품 개발과 상용화를 통해 고부가가치 영역에서의 존재감을 확대하고 있다. 동성케미컬과의 합작사인 디앤케이켐텍은 기능성 준불연∙심재준불연 단열 소재인 PF보드를 금호석유화학의 프리미엄 브랜드 창호인 ‘휴그린’ 브랜드를 통해 시장에 유통하고 있다.한편 금호리조트는 여행∙레저 트렌드 변화에 발맞춰 고객 경험 확대에 주력하고 있다. 아시아나CC를 운영하는 골프사업부는 ﻿시설 투자로 고객 만족도를 높이고 있다. 리조트사업부는 설악 파크 골프장과 통영 최신형 요트 등 부대시설을 중심으로 체험형 콘텐츠를 강화하고 있다.