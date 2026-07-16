AI로 일하는 삼양… 반도체 소재 사업 강화

세줄 요약 삼양그룹이 생성형 AI 서비스 ‘SAMI 2.0’을 도입해 임직원 맞춤형 업무 환경을 구축했다. 사내 DB와 연동해 파일 검색, 일정·메일 관리, 법령 분석, 주문·전표 심사까지 자동화하고, 보안 우려도 낮췄다. 반도체 소재 사업도 함께 강화해 AI 시대에 대응했다. 생성형 AI ‘SAMI 2.0’ 도입, 업무 자동화 확대

개인 DB 연동, 맞춤형 분석·요약 기능 강화

반도체 소재 사업 육성, AI 산업 연계 강화

이미지 확대 삼양그룹의 반도체 소재 생산 기지인 충남 공주시 삼양엔씨켐 정안공장의 모습.

삼양그룹 제공 닫기 이미지 확대 보기 삼양그룹의 반도체 소재 생산 기지인 충남 공주시 삼양엔씨켐 정안공장의 모습.

삼양그룹 제공

2026-07-16 C9면

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삼양그룹이 인공지능(AI) 트랜스포메이션으로 일하는 방식을 변화시킨다. 또 AI 산업과 직결된 반도체 소재 사업을 집중 육성해 AI 대전환 시대에 대응한다.삼양그룹은 자체 개발한 임직원용 생성형 AI 서비스 ‘SAMI 1.0’의 업그레이드 버전인 ‘SAMI 2.0’을 최근 도입했다고 15일 밝혔다. 이를 통해 국내외 모든 사업장 임직원들은 업무 파일을 각자의 AI 데이터베이스(DB)에 업로드해 AI를 학습시키고, 본인 업무에 최적화된 맞춤형 AI를 만들 수 있게 됐다. 모든 자료는 사내 환경에서 활용되기 때문에 데이터 보안에 대한 우려도 적다.삼양그룹은 SAMI 2.0 개발을 위해 임직원 80여명 대상으로 100일간 AI 과제를 발굴하는 사내 경진대회 ‘100일의 도전’ 등을 열었다. 이를 통해 반복 업무와 다양한 직무에 공통적으로 필요한 13개의 AI 모듈을 구축했다. 해당 모듈을 사용하면 AI에 일일이 명령할 필요 없이 법령 분석, 거래처 주문, 원부자재 입고, 전표 심사 등의 업무를 빠르게 처리할 수 있다.SAMI 2.0은 개인 일정 및 메일 관리부터 업무 파일 검색, 사업부별 종합 정보 및 맞춤형 기사 요약, 주요 경제 지표와 원자재 가격 동향 등을 한눈에 파악할 수 있도록 설계됐다. 특히 시황, 원료가, 실적, 재고, 유틸리티 비용 등 내부 DB에 연동된 사업부별 자료를 토대로 미래 환경 예측 정보까지 제공한다.향후 삼양그룹은 텍스트에 한정된 AI 결과물이 이미지, 보고서 등 다양한 형태로 확장될 수 있도록 기술력을 높이고 사내 시스템과 연동해 AI 업무 자동화 영역을 넓힐 방침이다. 2030년까지 AI 에이전트간 유기적인 연결을 통해 AI가 스스로 생각하고 상황별로 최적화된 제안과 결정을 내릴 수 있는 AI 시스템 구축이 목표다.삼양그룹은 AI와 직결된 반도체 소재 사업도 강화하고 있다. 반도체 소재 계열사인 삼양엔씨켐은 반도체용 포토레지스트(PR) 소재인 고분자와 광산발산제(PAG) 사업을 하고 있다. 대단위 생산시설 구축, 고부가가치 제품 확대, 품질관리 기술력은 반도체 호황기를 맞아 삼양엔씨켐의 실적을 견인했다.﻿