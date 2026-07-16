LGD, OLED 집중… 하반기 반등 ‘청신호’

세줄 요약 LG디스플레이가 LCD 비중을 줄이고 OLED 중심으로 사업을 재편한 뒤 수익성 개선 효과를 냈다. 소형부터 대형까지 전 부문에서 원가 혁신과 수율 향상을 추진하며 고부가 제품 비중을 키웠고, 1분기 OLED 매출 비중과 평균 판매가격도 크게 올랐다. 하반기에는 모바일 성수기와 북미 고객사 출하 확대가 실적 회복을 뒷받침할 전망이다. LCD 축소, OLED 집중으로 사업 구조 재편

전사 원가 혁신과 수율 개선으로 수익성 강화

하반기 모바일 성수기, 실적 반등 기대

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LG디스플레이 제공

2026-07-16 C4면

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LG디스플레이가 액정표시장치(LCD) 중심 사업을 축소하고 유기발광다이오드(OLED)에 집중하는 사업 구조 재편을 단행한 이후, 체질 개선 성과가 확연하게 나타나고 있다. 기술 경쟁력을 앞세운 OLED 중심 전략과 전사적인 원가 혁신이 실적 회복의 기반으로 분석된다.LG디스플레이는 정철동 사장 취임 이후 저수익 LCD 사업 비중을 줄이고 OLED 중심의 사업 포트폴리오를 강화하는 데 역량을 집중하고 있다. 스마트폰과 태블릿, 노트북용 중소형 패널, TV, 모니터용 대형 패널 등 전 사업 부문에서 수율, 생산성 향상, 재료비 절감 등 수익성 개선을 위해 ‘원팀’ 전략을 추진 중이다.사업별 경쟁력도 강화하고 있다. 소형 OLED는 안정적인 공급 능력과 기술력을 바탕으로 글로벌 주요 고객사 수요에 대응하고 있으며 중형 사업은 탠덤 OLED와 고급 LCD를 중심으로 고부가가치 제품 비중을 확대 중이다. 대형에서는 프리미엄 OLED 제품 경쟁력을 높이는 동시에 가격 경쟁력을 갖춘 제품군도 확대하고 있다.OLED 중심 전략은 실적으로도 이어졌다. LG디스플레이의 지난 1분기 OLED 매출 비중은 전체 매출의 60%로, 지난해 같은 기간보다 5%포인트 확대됐다. 고부가가치 제품 비중이 높아지면서 면적당 평균 판매가격도 전년 동기 대비 55% 상승했다. 계절적 비수기에도 사업 구조 개선 효과가 나타났다는 분석이다.기술 리더십도 이어가고 있다. LG디스플레이는 초고해상도(UHD) 240Hz와 초고주사율(FHD) 480Hz를 하나의 패널에서 구현하는 ‘게이밍(Gaming) DFR’ 기술을 세계 최초로 개발했다. 대형 W-OLED 최초의 4스택(4Stack) 기반 제품도 선보이는 등 최근 2년간 OLED TV와 모니터 패널 분야에서 세계 최초·최고 기록을 잇달아 확보했다.증권가에선 하반기 실적 개선 가능성에 주목한다. 올해 2분기에는 희망퇴직 등 일회성 비용이 반영되며 적자가 예상되지만, 하반기에는 모바일 OLED 성수기 진입과 북미 주요 고객사향 패널 출하 확대에 힘입어 실적이 개선될 것으로 전망된다.