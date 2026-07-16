GS, AI 교육으로 ‘실무형 청년 인재’ 육성

세줄 요약 GS그룹이 정부 주관 K-뉴딜 아카데미에 참여해 AI 실전 역량을 갖춘 청년 인재를 키운다. 실습형 ‘52g 리부트 캠프’에서는 AI 도구 활용, 문제 정의, 데이터 분석, 프로젝트 설계까지 단계별로 익히며 실무형 성과물을 만든다. 교육 뒤에는 포트폴리오 보완과 네트워킹도 지원한다. K-뉴딜 아카데미 참여, 청년 AI 인재 양성

52g 리부트 캠프 운영, 실습 중심 교육

미소·에어 활용, AX 상생 확산

이미지 확대 허태수(왼쪽 세 번째) GS그룹 회장이 지난 8일 열린 제4회 GS그룹 해커톤에서 참가 직원들과 사진을 찍고 있다.

GS그룹 제공 닫기 이미지 확대 보기 허태수(왼쪽 세 번째) GS그룹 회장이 지난 8일 열린 제4회 GS그룹 해커톤에서 참가 직원들과 사진을 찍고 있다.

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2026-07-16 C2면

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GS그룹이 고용노동부와 산업통상부가 주관하는 인재 양성 프로젝트 ‘K-뉴딜 아카데미’에 참여해 인공지능(AI) 실전 역량을 갖춘 청년 인재 양성에 나선다.GS는 취업 준비와 구직에 어려움을 겪는 청년을 대상으로 하는 실습 중심 교육 프로그램인 ‘52g 리부트 캠프’를 이달부터 운영하고 있다. 청년 인재의 AI 실무역량과 산업 현장에서 요구되는 문제 해결 역량을 갖추도록 지원하는 것이 목표다.참가자들은 AI 도구 활용, 문제 정의, 데이터 분석, 프로젝트 설계 등 단계별 실습을 거쳐 실제 프로젝트 성과물을 산출하게 된다. 이를 통해 단순한 기술 습득을 넘어 산업 현장의 문제를 이해하고 해결 방안을 구체화하는 실무 경험을 쌓을 수 있다.특히 GS 자체 AI 플랫폼인 ‘MISO’(미소)를 활용한 실습 환경을 제공해 참가자들이 직접 프로토타입을 제작해 보는 맞춤형 학습을 제공한다. GS는 교육 종료 후에도 포트폴리오 보완, 네트워킹 프로그램 등을 통해 참가자들이 취업 준비와 사회 진출을 이어갈 수 있도록 지속적으로 지원할 계획이다.GS그룹은 AI의 진정한 가치는 기술 자체가 아니라 현장에서 실제 업무 문제를 해결하는 데 있다는 관점으로 인공지능 전환(AX)을 추진 중이다. AX 플랫폼 미소도 이런 차원에서 개발됐다. 미소는 코딩 지식이 없는 실무자도 아이디어를 대화하듯 입력하면 웹페이지나 업무 툴을 구현할 수 있도록 돕는 플랫폼으로 GS 임직원들이 미소를 통해 자체 개발한 툴은 현재 1만개에 달한다.또 GS그룹은 산업 현장의 복잡한 위험성 평가를 AI가 분석해주는 안전관리 AI 에이전트 ‘에어’(AIR)를 중소기업에 무상 제공하고 있다. 자체 인프라와 전문 인력 확보가 어려운 중소기업에도 AX 노하우를 공유해 기업 규모와 관계없이 AI 전환의 문턱을 낮추기 위해서다. 이는 한국경제인협회 ‘AI 혁신위원회’ 위원장인 허태수 GS그룹 회장의 ‘AI 상생’ 철학과 맞닿아 있다.