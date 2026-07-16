주름 줄이고 20배 단단하게… 삼성 차세대 폴더블 나온다

디스플레이 새기술 ‘플렉스 티타늄’

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세줄 요약 삼성전자가 오는 22일 공개할 8세대 폴더블폰에 ‘플렉스 티타늄’ 디스플레이를 적용해 주름 개선과 내구성 강화를 동시에 노렸다. 티타늄 합금 필름과 플레이트를 결합한 이중 구조로 강성을 높이고, 더 얇고 견고한 패널과 전력 효율까지 확보했다. 티타늄 이중 구조로 폴더블 내구성 강화

폴리머 대비 20배 강성, 주름 개선

초정밀 압연·홀 가공으로 얇고 견고 구현

2026-07-16 B4면

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삼성전자가 차세대 갤럭시 폴더블 기기에 적용하는 새 디스플레이 기술을 공개했다. 티타늄 소재를 활용해 폴더블 디스플레이의 내구성을 높이고 화면 주름을 획기적으로 개선한 것이 특징이다.삼성전자는 오는 22일 공개 예정인 8세대 폴더블폰에 적용한 ‘플렉스 티타늄’(Flex Titanium) 디스플레이 기술을 15일 공개했다. 디스플레이에 플라스틱 필름 대신 티타늄 합금 필름을 도입하고, 업그레이드된 티타늄 플레이트를 결합해 독자적인 티타늄 이중 구조를 개발했다. 반복적으로 열고 닫으면서 생기는 외부 충격을 견디는 내구성과 회복력을 갖추면서도 얇고 견고한 소재를 연구한 끝에 고탄성·고강성 특성을 지닌 티타늄을 선택했다.티타늄은 우주 항공 등 극한의 환경에서 부품으로 사용될 만큼 신뢰성이 높으나, 탄성이 높고 견고해 얇고 유연하게 접혀야 하는 폴더블 디스플레이에 적용하기에는 기술적 난제가 많았다. 그러나 삼성전자는 차별화된 기술력으로 이러한 제약을 극복했다고 전했다.디스플레이 내부에서 유기발광다이오드(OLED) 패널 하단에 있는 티타늄 합금 필름은 첨단 티타늄 합금 소재로 제작됐다. 폴리머 필름 대비 약 20배 높은 강성을 확보하며 내구성과 화면 주름 개선에 도움을 줬다. 특히 초정밀 압연 공정을 통해 일반적인 사람 머리카락 굵기의 약 3분의 1 수준으로 두께를 만들어 디스플레이 패널을 얇게 구현하는 데 기여했다.티타늄 합금 필름 아래 위치해 디스플레이를 접거나 펼칠 때 받쳐주는 역할을 하는 티타늄 플레이트 역시 고도의 홀(hole) 가공 기술을 통해 접힘 부위의 미세 홀 크기를 대폭 줄였다. 또 고해상도 설계와 차세대 신규 유기재료를 적용해 압도적 화질을 자랑하면서도 디스플레이 소비 전력을 절감해 전력 효율을 대폭 끌어올렸다.삼성전자 MX사업부 하드웨어 담당 문성훈 부사장은 “수년간 축적된 디스플레이 기술 노하우를 바탕으로 새롭게 탄생한 차세대 갤럭시 폴더블은 전례 없는 시청 경험을 제공하며 사용자 경험을 완전히 혁신할 것”이라고 말했다.