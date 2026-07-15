젠슨 황 방일… 일본과 ‘피지컬 AI 동맹’ 확대

日 기업 ‘노에트라’와 제휴 주목

미쓰비시, 휴머노이드 양산 추진

이미지 확대 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO).

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세줄 요약 젠슨 황 엔비디아 CEO가 일본을 방문해 세가 행사 참석과 함께 일본 AI 기업들과 협력 확대에 나섰다. 일본 정부는 소버린 AI 인프라를 구축하고, 제조업계는 휴머노이드 로봇 양산과 피지컬 AI 선점을 추진한다. 한국에도 경쟁과 협력의 파장이 예상된다. 젠슨 황 방일, 일본 AI 협력 확대 행보

소버린 AI 인프라·데이터센터 구축 가속

미쓰비시·도요타, 피지컬 AI 양산·개발

2026-07-16 B3면

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일본 미쓰비시자동차가 내년 상반기 인공지능(AI) 탑재 휴머노이드 로봇을 양산하겠다고 밝힌 데 이어 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 15일 일본을 방문해 일본 AI 기업들과 기술 협력에 나서고 있다. 일본 정부가 ‘소버린 AI’ 인프라 구축에 나서고 일본 산업계가 ‘피지컬 AI’ 생태계를 선점하려 속도를 내는 가운데 우리나라에 끼칠 영향에 관심이 쏠린다.업계에 따르면 황 CEO의 방일은 ‘세가’(SEGA)와 엔비디아의 협력 30주년 기념행사 참석이 이유다. 이에 더해 국가 단위의 AI 인프라 시장을 공략하는 행보로도 해석된다. 황 CEO의 방일은 지난해 10월 이후 약 9개월 만이다. 무엇보다 일본 정부가 지원하는 노에트라와 엔비디아 간 제휴가 주목받고 있다. 16일 일본 경제산업상이 주최하는 행사에 황 CEO와 노에트라 경영진이 참석할 것으로 예상된다. 소위 ‘로봇의 뇌’를 만드는 노에트라가 엔비디아의 최신 AI 반도체를 채택할 가능성이 거론된다.일본 경제산업성 등은 AI 데이터센터 구축 등 소버린 AI에 힘을 쏟고 있다. 미국의 정책 변화나 수출 규제로 최첨단 AI 서비스 이용이 제한될 수 있다는 위기감에서다. 엔비디아로서는 자사의 반도체 칩을 대량 공급할 수 있기에 새로운 기회다.일본의 전통 제조 대기업들도 전면에 나섰다. 미쓰비시자동차는 지난 9일 자사가 지분을 투자한 로봇 스타트업 ‘하이랜더스’와 합작해 내년 상반기에 휴머노이드 로봇을 자사 공장에서 양산한다고 발표했다. 교토공장의 유휴 시설에서 월 1000대 규모로 로봇을 양산해 자사 공장에 투입하고 외부에도 판매하겠다는 것이다. 도요타의 도요타연구소(TRI)는 최근 미국 MIT와 협력해 로봇 가상 훈련용 AI 시스템 ‘씬스미스’를 개발해 피지컬 AI의 소프트웨어 역량을 끌어올리고 있다.미국이 압도적인 소프트웨어 알고리즘과 AI 칩 설계 능력을 쥐고 있다면, 소부장(소재·부품·장비) 강국인 일본은 ‘근육과 관절’에서 독보적이다. 소니는 로봇의 눈을 맡는 글로벌 이미지 센서 시장에서 1위이며, 휴머노이드의 부드럽고 정교한 관절 구동을 좌우하는 ‘하모닉 감속기’ 분야에서도 일본 기업들이 세계 시장을 주도한다.김태영 산업연구원 부연구위원은 “일본이 소프트웨어적 측면에서 거대언어모델(LLM) 등에서 뒤처져 있지만 한국에 비하면 로봇 하드웨어 측면에선 발달한 상황”이라고 말했다. 이에 로봇 완제품 시장이나 엔비디아 등 빅테크의 핵심 파트너 지위 면에서는 한일 간 경합이 심화될 수 있고, 반도체 소부장 공급망 등에서는 상호 보완·협력 가능성이 높은 상황이다.