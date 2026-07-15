현대로템 K2 전차, 국내 첫 나토 품질 인증… 글로벌 공략 속도

나토 품질보증시스템 AQAP 획득

빠른 납기·가격 경쟁력까지 갖춰

美獨 제치고 전차시장 약진 주목

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이미지 확대 신상범(오른쪽) 국방기술품질원장과 이용배 현대로템 사장이 지난 13일 경기 의왕시 현대로템 본사에서 나토 품질보증시스템 인증 수여식을 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다.

현대로템 제공 닫기 이미지 확대 보기 신상범(오른쪽) 국방기술품질원장과 이용배 현대로템 사장이 지난 13일 경기 의왕시 현대로템 본사에서 나토 품질보증시스템 인증 수여식을 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다.

현대로템 제공

세줄 요약 현대로템 K2 전차가 국내 최초로 나토 품질보증시스템 AQAP-2110 인증을 획득했다. 설계부터 제조까지 나토 표준 적합성을 공인받으며 루마니아 전차 사업 등 해외 수주 경쟁에서 유리한 고지를 점할 가능성이 커졌다. 국내 최초 나토 품질보증시스템 인증 획득

설계·제조 전 과정 검증으로 표준 적합 공인

루마니아 전차 사업 등 수주 경쟁력 기대

2026-07-15 B4면

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현대로템의 K2 전차가 국내 최초로 북대서양조약기구(나토·NATO) 품질보증시스템 인증을 획득했다. 최근 캐나다 차기 잠수함 사업에서 K-방산이 나토 동맹의 견고한 벽에 부딪혀 좌절했지만, 지상 주력전차 시장에서는 ‘나토 규격’이라는 품질 보증 수표를 토대로 약진할지 주목된다.현대로템은 지난 13일 경기 의왕 본사에서 국방기술품질원(기품원)과 수여식을 열고 나토 품질보증시스템인 ‘AQAP-2110’ 인증을 받았다고 14일 밝혔다. 국내에서 AQAP-2110을 획득한 것은 처음이다.AQAP-2110은 나토 회원국의 방산물자 획득 과정에 적용되는 품질보증 표준 규격으로 설계와 개발, 제조 전반 등 단계별로 나토 품질 요구사항이 명시돼 있다. 나토 본부 대신 기품원이 현대로템 전차의 설계, 개발, 제조 전 과정을 철저히 검증해 전차 생산 시스템이 나토 표준과 부합하고 호환된다는 것을 국제적으로 공인받은 것이다. 전 세계 국방비의 55%를 차지하는 나토 권역의 방산물자 입찰 자격요건을 선제적으로 충족하면서 비(非)나토권 공급업체가 겪는 품질 체계 입증 부담과 불확실성을 해소한 셈이다.이는 지난 8일 튀르키예에서 나토 정상들이 국방비 증액 기조를 재확인한 가운데 이뤄졌다는 점에서도 의미가 있다. 특히 향후 추진될 65억 유로(약 11조원) 규모의 루마니아 전차 사업 경쟁 입찰에서도 청신호가 켜졌다는 분석도 나온다.K2 전차는 서방권 경쟁자인 미국의 M1A2 에이브람스와 독일의 레오파르트 2A8 등에 비해 신속한 양산능력으로 주목받고 있다. 2018년 독일과 레오파르트 2A7 전차 44대 구매 계약을 맺은 헝가리가 방산 생산 라인 축소 여파로 6년간 1대를 인도받았던 것과 달리, 현대로템은 2022년 8월 폴란드와 1차 실행계약(긴급 소요분 180대)을 체결한 지 불과 4개월 만에 초도 물량 10대를 인도했다. 가격도 K2 전차가 한 대당 100억~130억원 수준으로 경쟁 모델 대비 15%~40% 이상 저렴한 것으로 평가받는다. 미·독 전차가 탄약수가 탑승하는 수동 장전 방식(탑승 인원 4명)을 고수하는 반면, K2 전차는 자동 장전 방식을 채택해 탑승 인원을 3명으로 줄여 병력 부족 문제와 인건비 절감에도 도움이 된다.M1A2 에이브람스와 레오파르트 2A8은 장갑 증강 등으로 중량이 약 65~70t에 육박하는 반면 K2 전차는 약 55t의 최적화된 중량으로 최고속도 시속 70㎞로 기동성 측면에서도 우위에 있다. 현재까지 현대로템은 K2 전차 1차 물량 180대를 폴란드에 성공적으로 납품했고, 2차 물량(180대)을 생산 중이다.