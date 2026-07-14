박수현 충남지사, 392조 충청권 투자 “전력·수력·인력 뒷받침”

세줄 요약 박수현 충남지사가 민선 9기 첫 회의에서 충청권 392조원 첨단산업 투자와 충남 202조원 유치를 계기로 ‘AI 수도 충남’ 구상을 제시했다. 전력·수력·인력의 ‘3력 혁신’을 내세우고, 행정부지사 중심 TF를 구성해 이달 말 청사진을 내놓겠다고 했다. 충청권 392조원 투자, 충남 202조원 규모

전력·수력·인력 묶은 ‘3력 혁신’ 선포

행정부지사 단장 TF 구성, 청사진 주문

이미지 확대 박수현 충남도지사가 14일 민선 9기 첫 실국원장회의에서 발언을 하고 있다. 도 제공 닫기 이미지 확대 보기 박수현 충남도지사가 14일 민선 9기 첫 실국원장회의에서 발언을 하고 있다. 도 제공

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박수현 충남도지사가 삼성 등 392조 원 규모 충청권 첨단산업 육성 투자와 관련해 전력·수력·인력 등 ‘3력 혁신’을 제시하며 ‘대한민국 인공지능(AI) 수도’ 완성 의지를 밝혔다.이를 뒷받침할 전담 팀(TF)도 구성될 예정이다.박 지사는 14일 도청 중회의실에서 열린 민선 9기 첫 실국원장회의에서 “AI 대변혁의 시대, 민선 9기는 캐치프레이즈를 ‘AI 수도 충남’이라고 담대하게 설정했다”고 말했다.이어 “정부가 충청권에 392조원에 달하는 천문학적인 첨단산업 투자를 발표했고, 이 가운데 충남 투자 규모는 202조원”이라며 “충남의 성과로 만드느냐 하는 것은 민선 9기에 주어진 역사적 책무”라고 강조했다.그러면서 “다른 지역에 대한 천문학적인 투자는 사실상 맨땅에서 시작해야 하기 때문에 5∼7년 정도의 시간이 소요될 것”이라며 “그러나 우리 충남에 대한 투자는 즉시 수출과 매출, 일자리 성과로 이어질 수 있다”고 자신했다.이날 박 지사는 AI 대전환을 뒷받침할 전력·수력·인력을 ‘3력 혁신’으로 명명·선포했다.그는 “범부서적인 일이기 때문에 행정부지사를 단장으로 하는 태스크포스팀(TF) 또는 위원회를 확실하게 구성해 이 문제를 힘있게 끌고 나아갈 것”이라고 했다.첨단 전략산업 뒷받침을 위한 TF 또는 위원회와 관련해서는 “이달 말까지 어떤 그림으로 어떻게 일을 해 나아갈 것인지 청사진을 발표해 줄 것”도 주문했다.앞서 이재명 대통령은 지난 2일 삼성디스플레이 아산 제2캠퍼스에서 이재용 삼성전자 회장 등 200여명이 참석한 가운데 ‘충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회’를 열었다.이날 삼성전자·SK하이닉스·셀트리온그룹 등은 충청권 내 반도체·디스플레이·이차전지·바이오 등 미래 첨단산업 핵심 분야에 392조원 투자를 위한 협약을 맺었다. 충남 투자금은 202조원이다.