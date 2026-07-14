암참, 한국 기업 미국 진출 지원 ‘K도어녹’ 신설

2026-07-14 B4면

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주한미국상공회의소(암참)는 한국 기업의 미국 시장 진출을 지원하는 ‘K도어녹’ 프로그램을 신설했다고 13일 밝혔다.K도어녹은 암참의 대표 연례 대정부 프로그램인 ‘워싱턴 도어녹’을 한국 기업으로 확장한 것으로 13∼16일(현지시간) 미국 워싱턴DC에서 처음 운영된다. 미국에서 사업을 확대하는 국내 기업들이 미국 정책 결정자와 산업계 주요 인사들을 만나 정책 현안과 협력 방안을 논의할 수 있도록 했다.이번 방미단에는 제임스 김 암참 회장 겸 대표이사를 비롯해 현대자동차그룹, LG그룹, 두나무, 솔루엠 등이 참여한다. 대표단은 방미 기간 백악관과 미국무역대표부(USTR), 상무부, 미 의회 및 미 상공회의소 등을 방문해 한미 투자 확대와 규제 협력, 경제협력 강화 방안 등을 논의한다.