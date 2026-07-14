암참, 한국 기업 미국 진출 지원 ‘K도어녹’ 신설

K도어녹은 암참의 대표 연례 대정부 프로그램인 ‘워싱턴 도어녹’을 한국 기업으로 확장한 것으로 13∼16일(현지시간) 미국 워싱턴DC에서 처음 운영된다. 미국에서 사업을 확대하는 국내 기업들이 미국 정책 결정자와 산업계 주요 인사들을 만나 정책 현안과 협력 방안을 논의할 수 있도록 했다.
임만균 서울시의회 의장, 취임 후 첫 해외 방문단 맞아… ‘의원 외교’ 본격 시동
서울시의회 임만균 의장은 지난 10일 오후 2시 30분 의장접견실에서 말레이시아 켈란탄주정부의 다토 모하메드 파즐리(Dato’ Dr Mohammed Fadzli) 부주총리를 비롯한 공식 대표단을 접견하고 환담을 나눴다. 이번 면담은 이달 제12대 서울시의회 출범 이후 맞이한 첫 해외 대표단 공식 접견이다. 시의회는 아세안(ASEAN)의 핵심 파트너인 말레이시아와의 우호 협력 관계를 지방의회 차원에서 한층 더 공고히 다지기 위해 이번 자리를 마련했다. 임 의장은 대표단에 환영의 뜻을 전하며 “최근 양국 정상회담 등으로 활발해진 한-말레이시아 외교 협력의 기조가 지방정부와 의회 차원의 교류 확대로 계속 이어져 나가길 바란다”고 밝혔다. 특히 이날 환담에서는 대표단의 주요 관심사인 기술직업교육과 관련, 서울시가 역점 추진 중인 ‘서울형 RISE(지역혁신중심 대학지원체계)’ 기반의 인재 양성 시스템이 집중 소개됐다. 아울러 AI·바이오 등 첨단산업 분야와 연계한 청년 취업 지원 정책 등 실질적인 우수사례들이 공유돼 대표단의 큰 관심을 끌었다. 임 의장은 “교육이야말로 미래를 위한 가장 가치 있는 투자”라며 “곧 시작될 켈란탄주 장학생들의 한국 유학
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이번 방미단에는 제임스 김 암참 회장 겸 대표이사를 비롯해 현대자동차그룹, LG그룹, 두나무, 솔루엠 등이 참여한다. 대표단은 방미 기간 백악관과 미국무역대표부(USTR), 상무부, 미 의회 및 미 상공회의소 등을 방문해 한미 투자 확대와 규제 협력, 경제협력 강화 방안 등을 논의한다.
2026-07-14 B4면
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