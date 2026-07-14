대웅제약 ‘나보타’ 누적 매출 1조원 넘었다

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대웅제약 ‘나보타’ 누적 매출 1조원 넘었다

김현이 기자
김현이 기자
입력 2026-07-14 01:12
수정 2026-07-14 01:21
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12년 만의 성과… 연평균 57%↑
종합 에스테틱 기업 도약 본격화

대웅제약은 자체 개발한 보툴리눔 톡신 ‘나보타’의 누적 매출이 지난달 말 기준 1조원을 돌파했다고 13일 밝혔다. 2014년 첫 출시 이후 12년 만의 성과다.

나보타는 2019년 미국 식품의약국(FDA) 허가 획득 이후 지난해까지 연평균 57%의 매출 성장률을 기록했다. 지난해 단일 품목 연매출 2000억원을 달성하며 회사의 대표 수출 품목으로 자리 잡았다. 회사는 나보타 글로벌 수요 확대에 대응하기 위해 내년까지 신공장을 구축해 총 1600만 바이알(병) 규모의 생산체계를 갖출 예정이다. 대웅제약은 향후 화장품, 스킨부스터, 필러, 차세대 톡신 등으로 포트폴리오를 넓혀 종합 에스테틱 기업으로 도약할 계획이다. 이를 기반으로 2030년까지 나보타를 연매출 5000억원 규모의 글로벌 브랜드로 육성한다는 방침이다.

김현이 기자
2026-07-14 B3면
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