만호제강, 글로벌 AI 기업 어드밴텍과 손잡고 휴머노이드 시장 도전

자회사 MH시스템즈 참여…로봇 기술 공동 개발

피지컬 AI 기반 자율제조 플랫폼 구축 나서

창원 제조업 AI 전환·로봇산업 육성 기대

이미지 확대 만호제강이 13일 창원사업부에서 ‘피지컬 AI 로봇 플랫폼 공동개발’을 위해 대만계 산업용 AI 기업 어드밴텍과 업무협약을 체결하고 있다. 2026.7.13. 만호제강 제공 닫기 이미지 확대 보기 만호제강이 13일 창원사업부에서 ‘피지컬 AI 로봇 플랫폼 공동개발’을 위해 대만계 산업용 AI 기업 어드밴텍과 업무협약을 체결하고 있다. 2026.7.13. 만호제강 제공

세줄 요약 만호제강과 어드밴텍케이알, MH시스템즈가 휴머노이드·피지컬 AI 플랫폼 공동 개발 MOU를 체결했다. 특수합금강선, 로봇 제어, 엣지 컴퓨팅을 결합해 차세대 로봇 기술을 개발하고, 방산·물류·모빌리티 등으로 확장할 계획이다. 만호제강·어드밴텍케이알, 휴머노이드 MOU 체결

피지컬 AI 플랫폼 공동 개발·사업화 추진

소재·제어·엣지컴퓨팅 결합한 통합 플랫폼

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만호제강㈜과 글로벌 산업용 인공지능(AI) 기업 어드밴텍의 한국법인 어드밴텍케이알㈜이 휴머노이드 로봇과 피지컬 AI 플랫폼 공동 개발에 나선다.만호제강은 13일 창원공장에서 어드밴텍케이알, 자회사 MH시스템즈와 함께 ‘휴머노이드·피지컬 AI 플랫폼 공동 개발’을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.협약은 인공지능과 산업용 로봇, 첨단 제어기술을 융합해 차세대 휴머노이드·피지컬 AI 플랫폼을 공동 개발하고 사업화하는 게 핵심이다.1983년 대만에서 설립된 어드밴텍은 산업용 컴퓨터(IPC)와 산업용 AI 분야의 글로벌 기업으로, 전 세계 30여 개국 90여 개 도시에 네트워크를 구축하고 있다. 산업용 정보통신기술(IoT)과 엣지 컴퓨팅, 임베디드 시스템, AI 플랫폼 분야에서 경쟁력을 갖추고 있으며 제조·반도체·에너지·물류 등 다양한 산업의 디지털 전환을 지원하고 있다.최근에는 휴머노이드 로봇과 자율이동로봇(AMR) 시장을 겨냥한 AI 컨트롤러와 엣지 컴퓨팅 플랫폼 사업을 확대하고 있다.협약에 따라 각 사는 휴머노이드·사족보행 로봇 제어 기술을 비롯해 고정밀 액추에이터와 감속기, 컴퓨터 비전, 센서 융합 기술, 로봇 운영 소프트웨어 등 차세대 로봇 플랫폼 기술 개발에 힘을 모은다.만호제강은 특수합금강선과 액추에이터 핵심 소재 기술을 담당하고, MH시스템즈는 로봇 컨트롤러와 에너지저장장치(ESS) 제어시스템 개발을 맡는다. 어드밴텍케이알은 산업용 AI와 엣지 컴퓨팅 플랫폼 기술을 제공해 소재와 구동장치, 지능형 제어를 아우르는 통합 플랫폼 구축에 참여한다.공동 개발 플랫폼은 휴머노이드 로봇뿐 아니라 방위산업, 미래 모빌리티, 스마트 물류, AI 데이터센터 등 다양한 첨단 산업 분야에 적용될 전망이다.정준교 어드밴텍케이알 대표는 “AI와 로봇, 산업 데이터를 연결하는 피지컬 AI 플랫폼이 미래 산업 경쟁력의 핵심이 될 것”이라며 “국내 기업들의 AI 전환과 글로벌 로봇 시장 진출을 적극 지원하겠다”고 밝혔다.임관헌 만호제강 대표이사는 “피지컬 AI 기반 자율제조 플랫폼과 휴머노이드 핵심 기술 개발을 통해 제조업의 AI 전환과 글로벌 경쟁력 강화에 기여하겠다”고 강조했다.