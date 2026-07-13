지엔티파마, 글로벌 동물의약품 인허가 전문기업 ‘크노엘’과 계약 체결

세줄 요약 지엔티파마가 동물의약품 인허가 전문기업 크노엘과 협력해 반려견 인지기능장애 치료제 제다큐어의 미국·유럽 허가를 추진했다. 크노엘은 FDA와 EMA 대응, 허가전략, 자료 작성, 품질 개발을 총괄 지원하며 양사는 2028년 허가 완료를 목표로 했다. 지엔티파마, 크노엘과 글로벌 허가 계약 체결

제다큐어 미국·유럽 인허가 지원 본격화

2028년까지 허가 완료 목표 제시

이미지 확대 반려견 인지기능장애 치료제 ‘제다큐어’. 사진: 지엔티파마 제공. 닫기 이미지 확대 보기 반려견 인지기능장애 치료제 ‘제다큐어’. 사진: 지엔티파마 제공.

신약개발 기업 지엔티파마(대표이사 곽병주)는 글로벌 동물의약품 인허가 전문기업 크노엘 애니멀 헬스와 반려견 인지기능장애(치매) 치료제 ‘제다큐어’의 미국·유럽 허가 및 개발을 위한 규제 지원 계약을 체결했다고 13일 밝혔다.

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이번 계약에 따라 크노엘은 미국 식품의약국(FDA) 산하 수의학센터와 유럽 의약품청(EMA)을 대상으로 한 규제 및 인허가 전략을 총괄 지원하게 된다.주요 프로젝트는 글로벌 허가 전략 수립, FDA 및 EMA 사전 협의, 품질 개발 지원, 허가자료 작성, 규제기관 대응, 가속 허가 전략 검토 등으로 7월부터 12월까지 진행될 예정이다.양사는 최근 운영위원회를 열고 생산시설 구축과 안정성 시험 등 주요 일정을 점검했으며 오는 2028년까지 미국과 유럽 허가를 완료한다는 목표다.제다큐어는 2021년 국내 최초이자 세계 최초로 허가 받은 이중표적 반려견 인지기능장애 치료제이다. 현재 국내 2300여개 동물병원에서 처방되고 있으며 매년 30~40%의 매출 성장세 속에 올해 상반기 매출 10억원을 달성했다.곽병주 지엔티파마 대표는 “이번 크노엘과의 계약 체결은 제다큐어의 글로벌 상용화를 위한 중요한 전환점”이라며 “크노엘 및 샤넬파마와의 협력을 통해 미국, 유럽, 아시아 시장 진출을 성공적으로 이끌고 제다큐어를 세계적인 반려동물 치매 치료제로 성장시키겠다”고 말했다.